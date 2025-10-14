Una esperanza para Bianca Sofía: su corazón funciona solo al 18 % y necesita un trasplante urgente

En medio de la impotencia, Diana Roldán, madre de Bianquita, solicita a través de las redes sociales continuar con la campaña “Un corazón para Bianca, donar órganos salva vidas”. Los últimos estudios médicos indican que su corazón funciona únicamente al 18 %; además, se le detectó un derrame pericárdico.

“Cada segundo que pasa, el riesgo va creciendo; su corazón ya no da más”.

Roldán indicó que, durante un reciente control médico, su doctora le manifestó que el corazoncito de la niña presentaba un pequeño desmejoramiento. A raíz del diagnóstico, se le aumentó la dosis de uno de los medicamentos.

“No es fácil escuchar eso, pero sigo confiando en Dios, en la medicina y en el amor que todos le envían cada día”.

“A pesar de eso, ella sigue estable, aunque hoy en día más irritable, más débil y cansada. Ahora debemos estar el doble de alerta por ella, porque ante la mínima señal de descompensación se la debe internar. ¡Su vida está entregada en manos de Dios, va a ser lo que él quiera! Solo le rogamos que no sufra”, señaló la madre.

A través de estudios médicos, Bianca Sofía fue diagnosticada con una miocardiopatía dilatada (enfermedad del músculo cardíaco) congénita. En noviembre de 2023, los profesionales del Hospital Pediátrico Acosta Ñu informaron a sus padres que la niña ingresaría a la lista de espera para un trasplante cardíaco, ya que es la única alternativa para seguir viviendo.

Por complicaciones en su salud, el tiempo para encontrar un nuevo corazón se reduce drásticamente.

