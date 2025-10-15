Celebran boda comunitaria en comunidad indígena de Presidente Hayes

El REC llevó servicios y celebró bodas comunitarias gratuitas a la comunidad indígena La Leona, ubicada en la localidad de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes.

Según la institución, la jornada fue “histórica” en el marco de la campaña nacional “Paraguay se casa – Unidos por amor, protegidos por la ley”. Asimismo, se entregaron varios certificados de nacimiento y formalizó 150 matrimonios entre compatriotas que forman parte de pueblos originarios “en un ambiente marcado por la emoción”.

“Estamos muy emocionados por la cantidad de compatriotas de pueblos originarios que decidieron formalizar su unión. Esta fue una actividad que unió a toda la comunidad, donde participaron familias enteras, con hijos incluidos”, detalló el director del REC, Maximiliano Ayala.

Campaña “Paraguay se casa”

Por otra parte, la campaña “Paraguay se casa” continuó este miércoles en la comunidad indígena Espinillo, también en Puerto Pinasco, donde se prevé la celebración de nuevas uniones y la entrega de documentos civiles.

