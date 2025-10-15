Exyerno de “Lalo” Gomes dice tener información sobre involucrados en “estructura política y judicial”

En un mensaje publicado este miércoles en la red social Instagram, el empresario y político colorado Carlos Viveros afirmó tener elementos para exponer a personas relacionadas” con la estructura política y judicial” del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, Partido Colorado), denunció “ataques” en su contra por parte de medios de comunicación vinculados al oficialismo cartista y pidió “protección” a “embajadas interesadas”.

Viveros fue pareja de Larissa Rodrigues, hija del parlamentario Eulalio Gomes, quien - según insinúan “chats” del parlamentario filtrados a principios de este año - supuestamente estaba al frente de un esquema de tráfico de influencias en ámbitos políticos y judiciales.

En un largo comunicado y un mensaje adjunto en Instagram, Viveros denuncia “ataques del Grupo Nación Media” y dijo que, a consecuencia de esa situación, decidió “colaborar contando quiénes están relacionados con la estructura política y judicial del fallecido Lalo, donde vamos a poder hacer une con flecha con los chats donde yo puedo explicar quiénes están implicados y con qué chats se unen para comprender” (sic).

Sin embargo, en su comunicado afirma no confiar en la Fiscalía paraguaya, por lo que indica que divulgará la información que dice tener a cambio de protección de una embajada.

“Solo pido protección a embajadas interesadas y vamos a contar todo lo que Lalo mismo nos confirmó cuando fui novio de su hija para destapar la corrupción imperante todavía con quienes estaban detrás” (sic), añade el mensaje que acompaña al comunicado.

En el comunicado en sí, afirma que divulgará la información “si la Embajada americana me pone protección”.

“Sé todo a quién financiaba” Lalo Gomes

Viveros alega saber “todo sobre los chats de Lalo y quiénes están involucrados porque yo pasé los chats a los medios de comunicación en discos duros a pedido de la defensa”.

Presumiblemente, se refiere a la defensa de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado Gomes, actualmente en prisión y procesado por supuestos vínculos con un esquema de lavado de dinero del narcotráfico en una causa en la que también era investigado su padre, quien falleció en agosto de 2024 durante un allanamiento policial a su vivienda en Pedro Juan Caballero.

“Sé todo a quién financiaba (Lalo Gomes), con quiénes hablaba de que y porqué” (sic), afirma Viveros en su comunicado.

“Yo abro mi boca y los que van a caer son otros porque yo nunca hablo si no tengo pruebas” añade el mensaje.

Los “chats” de Lalo

En febrero de este año, el juez Osmar Legal presentó una denuncia por supuestos hechos de coima, tráfico de influencias y otros delitos con base en datos extraídos de teléfonos del fallecido diputado Gomes que insinúan que este operaba y ejercía presión sobre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a través del entonces diputado Orlando Arévalo para favorecer a fiscales y jueces amigos.

El escándalo obligó a Arévalo a renunciar a la Cámara de Diputados, y el exparlamentario cartista enfrenta actualmente un proceso judicial.

Los “chats” también revelaron llamativos vínculos entre Gomes y agentes del Ministerio Público, lazos con personas supuestamente vinculadas al narcotráfico como el presunto traficante brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, o el exdirigente deportivo Diego Benítez; supuestas presiones de Gomes y su hijo sobre el Poder Judicial para la liberación de contrabandistas detenidos, entre otros presuntos hechos.