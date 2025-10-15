Incidente con dron de Jaeggli en el Cente: exsenador ahora culpa a su “colaborador” del hecho

Alfredo Jaeggli responsabilizó a su “colaborador” de haber sobrevolado en el espacio aéreo del Club Centenario el dron con panfletos en los que denunció ser víctima de polución sonora, al hacer su descargo escrito que le solicitó la jueza de instrucción de sumarios del club.

Los directivos de turno del club denunciaron que el 22 de setiembre de 2025, María José Miranda Ugarriza y Víctor Cécena Duarte atribuyeron al exlegislador el vuelo del dron con un alambre de extensión de aproximadamente un metro y medio de largo sobre las instalaciones del club en horario nocturno, específicamente hacia la zona de la pista donde se desarrollaba la Fiesta de Debut 2025.

El dron, tras arrojar los escritos, se atascó en uno de los árboles ubicados frente a la Casa de Cultura del Club, en las cercanías del cable de media tensión de la Administración Nacional De Electricidad (ANDE) frente al inmueble.

En el acta N° 3849, el punto 2 de la Comisión de Seguridad, relata que identificaron a dos personas vinculadas al hecho que serían Carlos Rosso y Nelson Caballero. “Se puede observar a simple vista que según las documentales presentadas, el club piensa atribuirme hechos realizados por otras personas, ya que niego categóricamente haber hecho sobrevolar un dron, pues ni siquiera sé cómo se maneja ese aparato”, indicó Jaeggli en el escrito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Incidente en el debut del Cente: un dron, una protesta e intervención policial

Jaeggli se “lava las manos”

En el escrito, el exlegislador se hace responsable de escribir a mano la carta “Al Club Centenario...” a fin de hacer llegar a los consocios sus sentimientos e ideas en esa noche de la fiesta de primavera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El manuscrito le entregué a un colaborador mío para repartir. Ni siquiera vi la versión final del material que fue impreso y que, en lugar de repartir entregando a los socios en las puertas y en mano, según se relata, fue repartido vía aérea por medio de un supuesto dron que quedó atascado en el árbol. Si estoy siendo sumariado por la carta, entonces puedo ser sancionado si es que esto es considerado una mala conducta en el club”, admitió.

Agregó que si exponer ideas por medio de un escrito en papel es una inconducta, “porque la carta sí hice y de ella y su contenido me hago cargo; no así de la forma en la que a mi colaborador se le ocurrió repartir, seguramente pensando que los drones vuelan libremente y con seguridad, sin considerar el peligro potencial de generar daños al circuito eléctrico de la ANDE” .

En la conclusión de la carta pide que se dicte una resolución de sobreseimiento definitivo, ordenando el archivamiento de la presente causa por corresponder en derecho.

Lea más: “El Cente retumba”: El videoclip de El Princi que expone una denuncia contra el Club Centenario

Incidente en el debut del Cente

El exsenador Alfredo Jaeggli lleva meses en disputa con el Club Centenario, luego de que lo suspendieran por denunciar polución sonora. Aprovechó el tradicional debut para protagonizar la llamativa protesta con un dron.

Luego de que se arrojaran estos panfletos, la directiva pidió la intervención de la Policía Nacional por la irrupción de un dron sobre el predio e incluso llegaron agentes de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) para intervenir en el hecho.

En el afiche, luego de felicitar a los jóvenes por la presentación ante la sociedad, lamentó no poder estar presente debido a que la Comisión Directiva decidió suspenderlo “arbitrariamente”. Relató que eso se dio debido a que denunció la polución sonora que le afecta directamente debido a que vive junto al predio.

En contacto con ABC, el exsenador relató que sigue suspendido, luego de que le arrojaran la notificación en su patio sin siquiera permitirle defenderse. El motivo de la suspensión fue ir en pijamas a quejarse una noche en la que se estaba llevando a cabo una boda, “tras aguantar por 20 años el alto volumen de la música”, según Jaeggli.

María José Miranda, miembro vocal de la comisión directiva, aseguró que el exsenador ingresó al evento con una pistola en mano y amenazó a la wedding planner con disparar si no se bajaba el volumen de la música. El exparlamentario está suspendido por seis meses debido a ese incidente.