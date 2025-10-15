Paraguayos en España envían más de 6.000 euros para los bomberos de Carapeguá

Más de 6.000 euros recibirá la Compañía de Bomberos Voluntarios del Paraguay de la ciudad de Carapeguá. La colecta estuvo a cargo de la Asociación Japayke Paraguay, que aglutina a paraguayos residentes en Madrid, España.

La recaudación total es de 6.558,30 euros (más de G. 50 millones), informa desde la madre patria la presidenta de la mencionada asociación, Gloria Duarte.

Por su parte, la oficial Soledad Zárate, de los bomberos de Carapeguá, agradeció a los connacionales.

“No hay palabras para dimensionar el valor, más allá de lo que las cotizaciones pueden lanzar, el gesto mismo de que se hayan tomado el tiempo de juntar cada euro es demasiado importante. Desde la parte operativa, que día a día estamos en servicios, creo que esto nos motiva a seguir sirviendo con más compromiso, responsabilidad, disciplina y mucha entrega a nuestra comunidad”, manifestó.

Duarte explica que cada año, los compatriotas identifican a una compañía de bomberos de una de las ciudades de donde son oriundos sus asociados y deciden enviar lo recaudado, esto, previa conversación con las autoridades para definir en qué será invertido y realizar un seguimiento.

Este 2025, el lema fue “Todos por los Bomberos de Carapeguá. Voluntad y Servicio”.

La colecta anual se desarrolla en nuestro país desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre. Las recaudaciones son esenciales para garantizar el funcionamiento continuo de todas las Compañías del CBVP, ya que el 60% de su presupuesto proviene del aporte comunitario. Este año, la meta nacional es recaudar G. 3.500.000.000.