Cae presunto encargado de depósito usado para cargas de marihuana

Se trata de Ilario Gabriel Garay (21), más conocido en la región con el alias “U Menor”, quien ya contaba con orden de captura a partir de un trabajo de investigación ejecutado por efectivos de la Policía, en el mes de abril pasado. Su detención se registró en la capital del departamento de Canindeyú y estuvo a cargo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas.

“U Menor” sería parte de la logística de la estructura criminal que se encarga de pasar diariamente importantes cantidades de marihuana hacia el vecino país, especialmente en doble fondos de pequeños vehículos, según fuentes de la Senad.

De esta forma evitan levantar las sospechas de los agentes antidrogas que operan en la ciudad y si son descubiertos no sufren una perdida económica importante ya que en cada operación no mueven gran cantidad de la droga, explicaron las fuentes.

Solo detectan a estibadores y encargados

A inicios de este año, agentes antidrogas de la Senad y de la Policía descubrieron la existencia de depósitos instalados en el centro y barrios aledaños de Saltos del Guairá, que eran utilizados para acopiar cargas de marihuana.

Pese a las investigaciones desplegadas por los antidrogas nunca pudieron identificar a los patrones de esta nueva modalidad delictiva, a lo máximo que llegaron fue a identificar a algunos de los encargados de los depósitos, entre ellos “U Menor”, quien ahora fue detenido.