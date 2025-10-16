Gobernador de San Pedro denuncia que el intendente de Santaní se niega a firmar autorización para obras

El gobernador de San Pedro, Freddy D’Eclessis, del partido oficialista, denunció a través de un comunicado la presunta negativa del intendente municipal de esta ciudad, Agustín Ovando, de firmar la autorización de numerosos pedidos de construcción de obras, lo que incluso puede perjudicar a otros distritos, atendiendo a que la mayoría de los proyectos se encuentran incluidos en un mismo paquete.

Según la explicación brindada por el denunciante, el documento presentado en la Municipalidad necesita indefectiblemente la firma del jefe comunal para poder iniciar los trabajos de construcción, donde figura la edificación de tres cocinas con comedor y unos 6.767 metros cuadrados de empedrado, todos dentro de San Estanislao.

Al respecto, el gobernador sampedrano lamentó que el intendente Ovando no quiera acompañar el progreso del distrito, atendiendo a que existen muchas necesidades en todos los aspectos que se deben ir mejorando de acuerdo con los recursos disponibles de la Gobernación y que, por culpa del Ejecutivo comunal, no se puedan concretar, enfatizó.

Capricho personal

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, D’Eclessis calificó el hecho como un capricho personal del intendente, a quien le pidió que deje atrás las cuestiones particulares y priorice las cosas que van a beneficiar a los santanianos, sin tener en cuenta las diferencias políticas ni otras situaciones que no traen ningún beneficio a la gente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Inauguran polideportivo en una escuela de San Estanislao

Desmiente acusación y argumenta falta de transparencia

Por su parte, Agustín Ovando negó haberse negado a firmar todos los documentos recibidos de la Gobernación. En ese punto, aclaró que hace bastante tiempo ya había autorizado a la Gobernación de San Pedro la construcción de las cocinas con comedor en las tres instituciones educativas ubicadas dentro de Santaní, pero que hasta el momento las obras no fueron ejecutadas.

En lo que corresponde al pedido de autorización para pavimento pétreo para Santaní, explicó que no firmó debido a que había solicitado por escrito un informe pormenorizado a la Gobernación referente al avance de todas las obras que comenzaron hace más de un año y que muchas hasta el momento no fueron terminadas.

Sobre el punto, mencionó que como representante del distrito de Santaní, tiene derecho a conocer lo que ocurre en su área de responsabilidad, principalmente cuando se trata de obras públicas autorizadas en su administración.

“Si el gobernador dice que no quiero el progreso del municipio, está mintiendo; sin embargo, yo solamente pido que él, como autoridad departamental, trabaje con transparencia y trate de terminar las obras que hace más de un año comenzaron y hasta ahora no están terminadas. También existen lugares donde se tenía que construir una cantidad de obras y solamente se hizo una parte, y el resto no se completó”, subrayó Ovando.