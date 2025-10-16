Coronel Oviedo: adolescentes intentaron entrar al sector íntimo de la cárcel con peligrosos reclusos

El hecho se registró alrededor de las 14:00 de este miércoles dentro del penal ovetense, cuando el jefe de seguridad Jorge Beloso alertó a los agentes policiales sobre la presencia sospechosa de las dos jóvenes que pretendían acceder al área de visitas privadas.

Tras verificarse sus documentos, se constató que ambas eran menores de edad y que las cédulas presentadas no les correspondían, por lo que de inmediato se dio intervención a la Comisaría 32ª de la Colonia Aguapety, cuyo personal acudió al lugar bajo la dirección del subcomisario Guido Pico.

Las menores fueron identificadas como C.M.O.G., de 14 años, quien cuenta con orden de búsqueda y localización emitida por la Unidad Fiscal N.º 1 de Asunción, y que pretendía ingresar como visita privada del recluso José María Algarín Agüero, procesado por robo agravado con resultado de muerte.

La segunda fue otra adolescente de 17 años, quien intentó registrarse como visita privada del preso Andy Javier Arrellaga Lagrave, procesado por homicidio doloso. Ambas son oriundas del Bañado Sur de Asunción, según los datos del parte policial.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, abogada Gladys Torales, quien dispuso que las adolescentes fueran entregadas nuevamente a sus padres, mientras que todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.