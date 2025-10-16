“Somos el gremio más manoseado y vapuleado por la clase política”, sostienen médicos

Un grupo de médicos protestó este martes para exigir un aumento en el cupo de funcionarios con nombramiento dentro del sistema público de salud, donde de 60.000, donde 30.000 son contratados.

Además, defendieron su régimen especial jubilatorio y rechazaron un posible proyecto del Gobierno de elevar la edad de retiro de los médicos de los 60 años a los 62 o 65.

Uno de los temas que se instaló, para desmeritar la protesta de los médicos, es que estos ganan alrededor de 21 millones de guaraníes, gracias a que puedan tener hasta cuatro vínculos en el sector público.

El diputado Guillermo Rodríguez señaló que eso puede ser una excepción, pero no es la regla. “Muchos médicos tienen salarios muy bajos, para no decir irrisorios. Hasta este año, un médico tenía que trabajar 24 horas (semanales) para acceder a un salario de 5.000.000 de guaraníes, que con los descuentos llegaba a los 4.200.000 guaraníes. Ahora, se logró que un vínculo sea de 12 horas semanales, ya sea en consultorio o urgencias”.

Protesta de médicos: Ministerio de Economía "debe dar la cara", dice viceministro de Salud

Ante el planteamiento que para los médicos que también trabajan en el sector privado, la labor pública es un extra y por ello la atención es tan deficiente, Rodríguez respondió: “Las responsabilidades son personales, pero por uno o dos casos no se puede hacer una regla. Es más, nuestros médicos no necesitarían tener dos o tres vínculos, si es que con uno, la remuneración sea la acorde”.

Luego agregó: “Esto evitará que nuestros médicos tengan que trabajar un día en Cordillera, otro en Asunción, repartiéndose y viviendo en la ruta, distribuyendo sus 60 horas de trabajo”.

“Si nosotros desalentamos la preparación académica, si nosotros precarizamos el salario de los especialistas, cada vez van a ser más los que van a reconsiderar la idea de ser terapistas, de ser neonatólogo, de ser anestesiólogo y vamos a tener una crisis a la hora de abastecer nuestros grandes hospitales con especialistas”, señaló.

“Se está queriendo desnaturalizar una lucha genuina y auténtica por reivindicar los derechos laborales de los médicos en la República del Paraguay. Los médicos no han recibido ningún tipo de mejora desde el año 2012 al 2025. Por lejos, este es el gremio más manoseado y más vapuleado por la clase política”, sentenció.