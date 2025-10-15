Protesta de médicos: Ministerio de Economía “debe dar la cara”, dice viceministro de Salud

Varios profesionales de la Salud se manifestaron ayer frente al Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento del presupuesto hacia el sector de blanco, además de que se pueda acabar la desprecarización laboral y también expresaron cuestionamientos hacia una intención de aumentar el régimen jubilatorio.

Al respecto, el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, alegó que los parámetros jubilatorios son diferentes “para cada grupo ocupacional” y la línea actual para los médicos es de 30 años de ejercicio y 60 años de edad, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“No tenemos una bajada de línea desde el Ministerio de Economía. El Ministerio de Salud acata esa línea de acuerdo a disponibilidad presupuestaria y tenemos la línea misma de trabajo, 60 años y 30 años para el grupo ocupacional médico”, precisó.

Sobre las reivindicaciones en sí, el funcionario alegó que es el Ministerio de Economía el que “debe dar y dictar las respuestas” y no el de Salud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Médicos se manifiestan frente al Ministerio de Salud: amenazan con un paro total

“Las reivindicaciones siempre son dignas”

Otro punto que mencionó el doctor es que “las reivindicaciones de los compañeros de blanco siempre son dignas, siempre son correctas” e incluso serían impulsadas por el propio Ministerio de Salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Pero debemos hacerlo con tranquilidad, trabajando de manera coordinada y articulada con otro ministerio (MEF). El Ministerio de Salud y los administradores de Salud acaban siendo los sindicalistas más impetuosos“, alegó.

Lea más: Octubre Rosa: mujeres motociclistas invitan a caravana y actividades para prevenir el cáncer de mamas