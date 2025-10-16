Video: así luce la Ruta PY03 tras el retiro de 17 carteles

El cambio es notorio. Lo que antes era una ruta saturada de estructuras metálicas y carteles que invadían la visibilidad, hoy muestra una imagen despejada y segura. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó sobre el retiro de 17 carteles con pórticos instalados de manera irregular sobre la ruta PY03, en la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú.

El procedimiento fue llevado a cabo en un operativo conjunto entre funcionarios de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera y la Dirección de Vialidad del MOPC, en cumplimiento de una resolución del Juzgado de Faltas de la Patrulla Caminera.

Según el MOPC, las estructuras fueron retiradas por ocupar la franja de dominio público y representar un riesgo para la seguridad vial, además de afectar la estética y el orden visual de la ruta.

Control y seguridad vial

El plan de despeje forma parte de una estrategia más amplia del MOPC para recuperar los espacios públicos y garantizar un tránsito más seguro, que se extenderá próximamente a ciudades como Ciudad del Este y San Bernardino.

Durante el procedimiento, las cuadrillas contaron con apoyo logístico de maquinarias de Vialidad y acompañamiento de la comisaría jurisdiccional, a fin de asegurar el cumplimiento efectivo de la medida.

La acción se ampara en el Artículo 43 de la Ley N.º 5016/14 – Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que prohíbe la instalación de elementos que imiten señales de tránsito o que obstaculicen la visibilidad de los conductores. Las infracciones a esta normativa son consideradas faltas graves, y los propietarios, publicistas o anunciantes pueden enfrentar sanciones penales y civiles.