Intensa lluvia con descargas eléctricas se registra en la capital de Misiones

El fenómeno meteorológico inició con fuertes descargas eléctricas alrededor de las 4:30 de esta madrugada y posteriormente una intensa lluvia que se extiende hasta estas horas en la capital de Misiones.

Lea más: Alerta: lluvias intensas y tormentas eléctricas afectan a ocho departamentos

En ese sentido, desde la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología emitieron una alerta para esta zona del país, en la cual anunciaron lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, así como también vientos moderados a fuertes y la probabilidad de caída de granizo.

Hasta el momento, no se registran daños en la zona como consecuencia de las condiciones climáticas, según informaron las autoridades locales. La inestabilidad climática persistirá durante toda esta jornada.