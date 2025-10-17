Clima

Alerta: lluvias intensas y tormentas eléctricas afectan a ocho departamentos

Fuertes lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizos afectan este viernes a varios puntos del centro y sur de la Región Oriental, según la alerta emitida por Meteorología.

17 de octubre de 2025 - 07:00
Una alerta fue emitida esta mañana por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) en el que se anuncia tormentas eléctricas.

Según la alerta, se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizos en el centro, sur y sureste de la Región Oriental.

Esto se debe a que núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional, con probabilidad de fenómenos de tiempo severo en forma puntual.

Los departamentos bajo alerta son:

  1. Guairá
  2. Caazapá
  3. Itapúa
  4. Misiones
  5. Paraguarí
  6. Sur de Alto Paraná
  7. Centro y sur de Central
  8. Ñeembucú