Ñande Yvy: una campaña que impulsa educación ambiental y alimentación saludable

El acto tuvo lugar en el barrio Centro de Paraguarí, donde también se desarrolló una feria agroecológica en la que se exhibieron y comercializaron alimentos frescos y elaborados bajo prácticas sostenibles.

Lea más: Productores y revendedores enfrentan nuevos desafíos con exigencias tributarias

En la ocasión, productores de distintas comunidades ofrecieron frutas, verduras, hortalizas, miel, panificados y otros productos orgánicos, reafirmando el valor de la agricultura familiar campesina y su aporte a la economía local.

La campaña forma parte del proyecto “Desarrollo inclusivo y sostenible en poblaciones rurales vulnerables de la Región Oriental del Paraguay a través de iniciativas productivas innovadoras” (2023/PRYC/000702), financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) e implementado por la Fundación ETEA y el Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo – Alter Vida.

Lea más: Productores de papa y cebolla cerraron la ruta Paraguarí-Guairá para exigir al Gobierno que frene el contrabando

Durante el acto, Carlos Rojas, representante de Alter Vida, explicó que actualmente el proyecto trabaja con productores del departamento de Paraguarí, cuyas fincas cuentan con certificación orgánica otorgada por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que, tras el lanzamiento, la campaña Ñande Yvy: Consumí sano, cuidá tu tierra continuará su recorrido por las comunidades de la zona, promoviendo una alimentación saludable, el consumo responsable y la producción agroecológica como base para un desarrollo más sostenible.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Buscan mejorar los hábitos alimentarios

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre productores y consumidores, visibilizando el trabajo de familias rurales que cultivan de manera orgánica y respetuosa con el ambiente. “A través de ferias, espacios de sensibilización y actividades comunitarias, la campaña invita a reflexionar sobre nuestros hábitos alimentarios y su impacto en la tierra que habitamos”, señaló Rojas.

Por su parte, la presidenta del comité Rosa María, Mercedes Alcaraz, subrayó que esta experiencia representa una oportunidad para el crecimiento personal y colectivo. "Es un espacio de aprendizaje constante, donde las familias pueden generar ingresos y fortalecer lazos comunitarios a través de la producción familiar”, expresó.

La campaña Ñande Yvy continuará desarrollándose en los distritos de Paraguarí, Pirayú y Yaguarón, mediante ferias, talleres, actividades educativas y espacios de intercambio entre productores y consumidores. En instituciones educativas se impulsarán jornadas de sensibilización sobre la importancia de una alimentación saludable y del cuidado de la tierra.

El programa cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Gobernación de Paraguarí, la Cooperativa Santo Tomás Apóstol, la Municipalidad de Paraguarí y otros municipios de la zona.