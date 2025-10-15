Productores y revendedores enfrentan nuevos desafíos con exigencias tributarias

La trabajadora del mercado municipal Carmen Páez de Flor, más conocida como Ña Nena, señaló que dichas exigencias deberían aplicarse principalmente a quienes comercializan a gran escala.

La mesitera explicó que su venta es al menudeo y que adquiere los productos de sus proveedores, quienes retiran papa y cebolla del Mercado de Abasto de Asunción o directamente de productores de la zona.

Ña Nena manifestó que, ahora que existe producción nacional, las autoridades quieren exigir facturas, pero si los técnicos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) desean realizar decomisos, deberían empezar por los alrededores del Mercado de Abasto de Asunción y por los grandes comerciantes.

Según explicó, en el mercado local apenas dos personas se dedican a la venta de productos agrícolas, ofreciendo a clientes humildes que compran por tres o cuatro mil guaraníes.“¿Qué factura le vamos a dar a alguien que lleva por G. 3.000 de verdura?”, se preguntó.

Agregó que los organismos de control deberían enfocarse en los importadores, no en los pequeños mercados donde los mesiteros van desapareciendo.

Por su parte, Alberto Fretes, proveedor de papa y cebolla en el mercado local, comentó que él retira sus mercaderías del Mercado de Abasto con facturas legales.“Los productores que me venden están organizados y, si no tienen factura, comercializan a través de comités que cuentan con sus documentaciones en regla”, explicó.

Actualmente, el precio de la cebolla ronda los G. 7.000 por kilo en el mercado local, mientras los intermediarios pagan alrededor de G. 4.000 por kilo directamente en las fincas. El margen, sin embargo, no alcanza a compensar los costos de traslado ni las pérdidas ocasionadas por controles e incautaciones.