PMT: agentes le pidieron coima por transferencia, denuncia abogado

El abogado Pedro Brítez Guerrero presentó ayer una denuncia formal ante el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), en contra de tres agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) que lo habrían coimeado en la zona de Cuatro Mojones.

El denunciante cuenta que los inspectores Héctor Centurión, Marta Rolón y Óscar Ozorio habrían participado de un procedimiento irregular el 26 de septiembre, a las 2:30 de la tarde, sobre la avenida Fernando de la Mora y Calle Última, frente a la base de la PMT.

Según la denuncia, el ciudadano fue interceptado por los agentes mientras circulaba en su motocicleta. Los agentes le habría solicitado sus documentos y le habrían reclamado una supuesta infracción, requiriéndole el pago de G. 1.200.000, monto que debía abonar en el acto para evitar el secuestro de su vehículo.

Siempre según la denuncia, el ciudadano les habría señalado a los agentes que tendría que trasladarse a un cajero automático para retirar el dinero, ante lo que el inspector Óscar Ozorio le habría pedido que hiciera una transferencia de dinero a una cuenta bancaria a nombre de otra persona.

Le quitaron lo que tenía

El abogado señala en la denuncia presentada que incluso informó a los agentes que solo disponía de G. 300.000 en su cuenta, ante lo cual los agentes le indicaron que hiciera la transferencia por ese monto. Recién tras mostrar el comprobante de la transferencia a los agentes, fue liberado.

El documento indica que la transacción se realizó a la cuenta que los agentes le indicaron, a las 2:40 de la tarde de esa misma fecha.

Los intervinientes no le expidieron factura o recibo de dinero por la transferencia realizada, ni tampoco le entregaron ninguna boleta de multa.

En su denuncia, el abogado agrega que los hechos descritos configuran una exacción ilícita o un pedido de dádiva indebida por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, adecuándose al tipo penal de cohecho pasivo agravado.

Indagan los hechos

ABC consultó con el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Marcos Maidana, quien indicó que aunque no recibió oficialmente la denuncia, se abocaría a indagar sobre los hechos.