Inspectores de PMT estacionan en la vereda, pescan a conductores y persiguen al que les fotografió

De forma anónima, un ciudadano denunció a ABC que dos inspectores en una patrullera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción se instalan en la calle Pilar casi avenida de la Victoria, del barrio San Pablo, con fines aparentemente de “pescar” a conductores supuestamente infractores para luego exigir coimas.

Además de la presencia llamativa en este punto, denunció que se estacionan con el móvil de la PMT en la vereda, obstaculizando la circulación de peatones.

El denunciante comentó que esta situación es constante, por lo que reclamó a los inspectores la liberación de la vereda que considera atenta contra las normas que regulan a dicha institución.

“Ahí ellos se colocan al costado de la cancha de 3 de Noviembre y ahí están todos los días. Toda la hora están ahí, entre dos. Les dije que no estacionen en la vereda y se enojan”, reveló.

Improperios y persecución

Según relató, la primera vez que les reclamó fue hace 15 días y recibió improperios por parte de los inspectores. De igual forma, este lunes pasado, como los volvió a ver en el mismo sitio, decidió nuevamente reprocharles y los agentes le respondieron ofuscados.

“Habiendo tanta actividad que hacer, como ordenar el tráfico, se ponen ahí y no precisamente orientan a la gente. Yo les dije que, por favor, no estacionen más en la vereda, eso está prohibido. Y ahí me dijeron: ‘¿Quién sos vos?’”, contó.

La situación no quedó ahí. Tras el episodio del lunes, volvió a verlos estacionados en el punto y decidió tomarles una fotografía este jueves, lo que derivó en que lo siguieran por unas cuadras como presunta represalia.

“No puede ser que ellos, defensores de lo ilícito, estén persiguiendo a los contribuyentes. Eso no está bien”, expresó.

Reclamo a las autoridades

El denunciante exigió al nuevo intendente de Asunción a tomar medidas ante este caso.

“Este nuevo intendente tiene que ordenar un poco su casa porque él es del barrio San Pablo. Yo sé que el intendente está haciendo muchas cosas, pero que ponga personas que realmente ordenen el tráfico, no que vayan precisamente para buscar algunas coimas”, indicó.

También criticó la falta de presencia de los agentes en zonas más congestionadas. “En la avenida de la Victoria se tranca todo, un desastre. Pero yo nunca los he visto ahí orientando el tráfico, porque eso no es rentable”, dijo.

Respuesta institucional

El director de la PMT de Asunción, Marcos Maidana, indicó que realizará las averiguaciones correspondientes para identificar a los inspectores y verificar si existe una orden de trabajo que justifique su presencia en el lugar.