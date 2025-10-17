San Pedro de Ycuamandyyú: tras el fracaso de su plan de millonaria emisión de bonos, el intendente pide autorización para un préstamo de G. 2.000 millones para pagar salarios

El pedido de autorización para endeudar por G. 2.000 millones a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú fue presentado en la Junta Municipal por el intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC). La nota fue remitida a comisiones para su análisis, con la expectativa de que sea debatida en plenaria en los próximos días.

La falta de pagos de salarios generó renuncias y un clima de inestabilidad en la Municipalidad de la capital del segundo departamento.

De los bonos al préstamo: misma crisis, diferente estrategia

Inicialmente, el intendente Quiñónez había planteado la emisión de bonos por G. 48.000 millones, supuestamente para financiar obras públicas. Sin embargo, el pedido generó rechazo ciudadano y división dentro de la Junta Municipal, debido a los antecedentes de corrupción durante la gestión del exintendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC), procesado por un presunto daño patrimonial de G. 18.000 millones.

La ciudadanía temía una repetición del manejo discrecional de fondos. La votación sobre la petición dejó en evidencia una fractura política: los concejales oficialistas (ANR y un liberal) respaldaron el proyecto, mientras que los opositores de diferentes partidos lo rechazaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Crisis política agrava el escenario

La situación financiera se ve agravada por una crisis política institucional en la Junta Municipal. Tras el fallecimiento del concejal Christian David Peralta Irala, se generó una controversia por la sucesión, entre Apolonio Álvarez (ANR) y Mabel González (PLRA).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de la Junta Municipal, Pascual Ocampos (ANR), permitió el ingreso de Álvarez sin nuevo juramento, alegando que ya lo había hecho como suplente temporal. La bancada liberal y otros concejales calificaron el acto como una violación del reglamento interno y, al respecto, elevaron una consulta formal al Tribunal Electoral, dejando en duda la legalidad de varias sesiones.

Durante una sesión, el concejal Silvio Irala (ANR) solicitó anular las sesiones en las que participó Álvarez y convocar a un juramento conforme a derecho, pero la mayoría oficialista volvió a tomar juramento al edil sin esperar resolución judicial, propiciando un nuevo foco de tensión.

Lea más: Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú adeuda salario, aguinaldo y no renueva contrato

Gestión debilitada, presión social y candidaturas en disputa

En este contexto, la ciudadanía exige transparencia, legalidad y respeto institucional, mientras que el municipio permanece atrapado entre intereses partidarios, reclamos sociales y una administración que no logra recuperar credibilidad ni estabilidad.

La situación se complica aún más por disputas internas dentro del Partido Colorado, de cara a las elecciones internas, lo que agita aún más un ambiente ya cargado de incertidumbre.