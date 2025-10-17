Viceministro aclara que no participó en mitín político realizado en Ciudad del Este

Este jueves por la noche se llevó a cabo un mitin político del candidato a la intendencia de Ciudad del Este, Roberto González Vaesken, del cual participaron personal de salud de los servicios públicos de Alto Paraná.

En la invitación, los organizadores afirmaron que el evento reuniría a autoridades, profesionales y líderes comprometidos con el progreso y bienestar de Ciudad del Este.

En ese sentido, se comunicó que iba a estar presente la ministra de Salud, Teresa Barán, aunque la misma finalmente no acudió.

Según informaciones, quien sí estuvo presente como representante del Ministerio de Salud, fue el Viceministro, doctor José Ortellado. Esto fue desmentido por el galeno.

“Esa no es una información cierta. Yo estuve toda la semana por acá (Asunción) trabajando”, expresó Ortellado.

Seguido expresó: “La gente que me conoce sabe que no soy político y no suelo estar en este tipo de eventos. En mi vida, una vez habré asistido a un evento como ese, pero lo que a mí me apasiona es la parte técnica”.

“Puede que me hayan confundido con otra persona o puede ser que alguien haya dado mal la información. Lo que sí, es que fue una equivocación, algo que puede pasar”, concluyó el doctor.