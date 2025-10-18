Pobladores de San Pablo, ex Cocueré, quieren construir una nueva comisaría

La obra tendría un costo aproximado de 300 millones de guaraníes, de los cuales 100 millones serán proveídos por la Municipalidad de San Pablo a la Comandancia de la Policía Nacional.

El intendente de la ciudad, Jorge Codas (Alianza), refirió que habló con las autoridades del Ministerio del Interior y la Comandancia con relación al proyecto.

Aseveró que la Municipalidad de San Pablo y la ciudadanía en general están muy interesados en la construcción del nuevo edificio para la comisaría, atendiendo que la sede actual no es adecuada.

Agregó que la Municipalidad de San Pablo ya tiene disponible la suma de 100 millones de guaraníes para dar inicio a la obra. De hecho, la base del local ya fue construida por los habitantes con el apoyo de una empresa privada.

Equipar y dotar de más policías

El intendente Codas dijo, además, que los habitantes de la zona desean que la comisaría jurisdiccional esté bien equipada, con un espacio físico adecuado para los uniformados, suficientes armas reglamentarias, equipos de seguridad y, si es posible, una mayor cantidad de efectivos, ya que actualmente la comisaría cuenta con solo seis policías.

“Nuestra comisaría de San Pablo se encuentra en deplorables condiciones y queremos cambiar esta imagen para cuando se habilite la ruta PY22, cuyo trayecto cruza por la ciudad. Además, tenemos que prepararnos para ese momento porque estamos seguros de que, con la habilitación de este itinerario, vamos a tener mucho movimiento de vehículos y principalmente de personas de los diferentes puntos del territorio nacional y del extranjero que van a utilizar esta ruta”, concluyó Codas.

Director departamental de Policía se compromete a acompañar el proyecto

El recientemente designado director de Policía de San Pedro, comisario principal Enrique Martínez, dijo que en los próximos días visitará la comisaría de San Pablo y a las autoridades de la Municipalidad para coordinar los trámites que faltan realizar con la Comandancia de la Policía o con el Ministerio del Interior, con el fin de agilizar la construcción del establecimiento.