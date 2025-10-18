Nacionales

Pobladores de San Pablo, ex Cocueré, quieren construir una nueva comisaría

Los pobladores de la localidad de San Pablo, ex Cocueré, están gestionando la construcción de una nueva sede para la Comisaría 9 local, cuya base funciona actualmente en un viejo edificio construido por vecinos de la zona. Los lugareños tienen como objetivo cambiar la deplorable imagen de la fachada de la institución policial y aumentar la cantidad de uniformados para la habilitación de la Ruta PY22.

Por Sergio Escobar Rober
18 de octubre de 2025 - 13:58
La sede de la comisaría de San Pablo.
La sede de la comisaría de San Pablo. Sergio Escobar

La obra tendría un costo aproximado de 300 millones de guaraníes, de los cuales 100 millones serán proveídos por la Municipalidad de San Pablo a la Comandancia de la Policía Nacional.

La comisión de apoyo a la comisaría había iniciado la obra hace algunos años, pero quedó estancado en la parte del cimiento por la falta de recursos, según los pobladores
El intendente de la ciudad, Jorge Codas (Alianza), refirió que habló con las autoridades del Ministerio del Interior y la Comandancia con relación al proyecto.

Aseveró que la Municipalidad de San Pablo y la ciudadanía en general están muy interesados en la construcción del nuevo edificio para la comisaría, atendiendo que la sede actual no es adecuada.

Agregó que la Municipalidad de San Pablo ya tiene disponible la suma de 100 millones de guaraníes para dar inicio a la obra. De hecho, la base del local ya fue construida por los habitantes con el apoyo de una empresa privada.

Equipar y dotar de más policías

El intendente Codas dijo, además, que los habitantes de la zona desean que la comisaría jurisdiccional esté bien equipada, con un espacio físico adecuado para los uniformados, suficientes armas reglamentarias, equipos de seguridad y, si es posible, una mayor cantidad de efectivos, ya que actualmente la comisaría cuenta con solo seis policías.

“Nuestra comisaría de San Pablo se encuentra en deplorables condiciones y queremos cambiar esta imagen para cuando se habilite la ruta PY22, cuyo trayecto cruza por la ciudad. Además, tenemos que prepararnos para ese momento porque estamos seguros de que, con la habilitación de este itinerario, vamos a tener mucho movimiento de vehículos y principalmente de personas de los diferentes puntos del territorio nacional y del extranjero que van a utilizar esta ruta”, concluyó Codas.

Director departamental de Policía se compromete a acompañar el proyecto

El recientemente designado director de Policía de San Pedro, comisario principal Enrique Martínez, dijo que en los próximos días visitará la comisaría de San Pablo y a las autoridades de la Municipalidad para coordinar los trámites que faltan realizar con la Comandancia de la Policía o con el Ministerio del Interior, con el fin de agilizar la construcción del establecimiento.