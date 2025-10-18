Productor chaqueño destacado por el MAG denuncia incautación de su cosecha por la DNIT

El productor Herbert Hiebert, propietario de la firma Cebolla Chaqueña – Familia Hiebert “Última Esperanza”, denunció públicamente haber sido víctima de un procedimiento irregular por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), tras un allanamiento e incautación de su producción de cebolla en el Chaco.

En una carta abierta dirigida al Gobierno, al sector productivo y a la opinión pública, Hiebert relató que el pasado 15 de octubre, funcionarios de la DNIT acompañados por efectivos policiales fuertemente armados ingresaron a su establecimiento ubicado en la ruta Picada 500, en el departamento de Boquerón, y posteriormente incautaron un camión con su carga de cebolla, sin orden judicial previa.

Lea más: DNIT reconoce dificultades para controlar el contrabando

Allanamiento e incautación de productos

Gian Rick Hiebert Harder, hijo del productor ( Herbert Hiebert), detalló ayer a ABC cómo fue la situación conflictiva que tuvieron con la DNIT. Explicó que el pasado 15 de octubre ingresaron al establecimiento dos camionetas pertenecientes a la institución estatal, cuyos funcionarios realizaron videos e inspecciones.

Relató que al día siguiente se presentaron nuevamente, esta vez acompañados por representantes del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), de la DNIT, autoridades policiales y de la Fiscalía, con la intención de allanar el establecimiento y aseguró que el operativo se realizó bajo acusaciones de presunto contrabando, a pesar de que su producción fue sembrada, cosechada y comercializada en territorio nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Nosotros les facilitamos las documentaciones y autorizamos el ingreso. En el depósito encontraron unas 3.000 bolsas vacías con etiquetas argentinas que solemos usar para juntar la merma y las cebollas que no tienen mercado”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aclaró que para los productos destinados a la venta en el mercado local utilizan desde hace tiempo bolsas nuevas sin etiquetas. En tanto, justificó las otras, que permanecen en el depósito, se usan únicamente para almacenar productos sin salida comercial, y por las que el producto quedó bajo sospecha de contrabando.

El productor señaló que al día siguiente, los intervinientes retornaron con orden de allanamiento, acompañados del Ministerio Público y del SENAVE, decomisando cerca de 3.000 bolsas de cebolla.

Hiebert destacó que los intervinientes procedieron a la incautación de las bolsas, además de la producción almacenada, que comprendía unas 3.000 bolsas clasificadas para la comercialización en el mercado interno.

“Confiscaron todo y lo llevaron a la Aduana de Mariscal Estigarribia; el viernes lo trasladaron a la DNIT de Asunción, donde aún permanece”, relató.

Indicó que “el funcionario del Senave presente en el procedimiento elaboró un informe en el que consta que se trata de producción nacional del establecimiento Nueva Esperanza. Sin embargo, de igual forma comenzaron a trasladar las bolsas al camión”.

Agregó que la carga corresponde a unos 90.000 kilos y que productores de la región Oriental ya enfrentaron situaciones similares.

Lea más: Productores de papa y cebolla cerraron la ruta Paraguarí-Guairá para exigir al Gobierno que frene el contrabando

En el caso de su empresa, ubicada en el Chaco, afirmó que esta situación los “afectó bastante”, ya que cuentan con una importante cantidad de trabajadores, especialmente de comunidades indígenas, quienes ahora esperan saber si continuarán con sus labores.

“Estamos trabajando para presentar toda la documentación que nos había otorgado el Senave. Facilitaremos todo a la DNIT, de manera que puedan liberar lo incautado, que corresponde a producción nacional”, destacó.

MAG destacó la producción del afectado

Por otro lado, el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), destacó a la empresa Cebolla Chaqueña, al lograr cosechar 30 hectáreas de cebolla de bulbo con acompañamiento técnico estatal. Incluso, recibió visitas de autoridades nacionales, ministros, parlamentarios y hasta del presidente Santiago Peña, quienes valoraron su aporte a la producción local.

En su carta, Herbert Hiebert pidió al Gobierno Nacional garantizar el debido proceso y una investigación “objetiva y clara” sobre el procedimiento encabezado por la DNIT y el Ministerio Público. También apeló a la solidaridad del sector productivo y de la ciudadanía, asegurando que confía en que el sistema de justicia aclarará un hecho que considera “injusto e ilegal”.

“Podrán ponernos obstáculos en el camino, pero nunca hemos hecho daño a la producción nacional”, concluyó.

Desde ABC quisimos tener la versión de autoridades de la DNIT y de los responsables del operativo en cuestión, pero hasta el cierre de esta edición no nos respondieron.