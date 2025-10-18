Yabebyry: pequeños productores sufren pérdida de cultivos a causa de lluvias

Milciades Penayo explicó que, debido a las precipitaciones, unas 590 familias asociadas a 27 organizaciones de pequeños productores del distrito sufrieron la pérdida total de cultivos de maíz, poroto, ramas de mandioca, papas, tomates, sandía, melones, lechugas, repollos, cebollitas, locote, entre otros rubros.

A esa situación se suma el mal estado de los caminos. Los productos dañados, además de servir para el consumo familiar, también representaban un importante rubro de renta.

Lea más: Fin de semana con amenazas de tormentas para el Este del pais

El dirigente mencionó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería se encuentra realizando un relevamiento de datos sobre los cultivos afectados por los temporales, información que será remitida al ministro Carlos Giménez.

Como consecuencia de las graves consecuencias de las lluvias en la producción agrícola y pecuaria, así como en los caminos vecinales e incluso en viviendas inundadas, la Junta Municipal de Yabebyry declaró situación de emergencia distrital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La medida permitirá al intendente Ignacio Brizuela (ANR) solicitar apoyo a instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Gobernación de Misiones para coordinar acciones que permitan hacer frente a la crisis.

Lea más: IPS, sin insumos para biopsias en pleno Octubre Rosa