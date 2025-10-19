ANDE anuncia cortes programados para este lunes: conocé las zonas

A través de sus canales oficiales, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este lunes se llevarán a cabo labores técnicas de mantenimiento y adecuación de líneas en Asunción, Limpio, Guarambaré, Areguá y Caacupé. Las tareas, que se extenderán entre las 08:00 y 18:00, implicarán cortes parciales de energía en varios barrios.

En Limpio, los trabajos se concentrarán en la zona de Surubi’i, donde se cambiarán conductores de media tensión para reforzar la seguridad del suministro.

En Asunción habrá intervenciones en los barrios San Jorge, Santa Ana y Republicano, que incluyen el traslado de puestos de distribución y el reemplazo de líneas de baja tensión.

En Guarambaré, sobre el Acceso Sur, y en Areguá, en el barrio Costa Fleitas, se realizarán adecuaciones de red y traslado de estructuras eléctricas.

Corte programado en la Región Central

En la ciudad de Caacupé, específicamente en la Compañía Cabañas, se ejecutará el cambio de conductores de media tensión durante toda la jornada, desde las 09:00 hasta las 18:00.

La ANDE aconseja a los usuarios tomar precauciones durante los horarios señalados, especialmente en centros de salud, instituciones públicas y empresas de servicios esenciales.

Además, la estatal aclara que si los trabajos concluyen antes de lo previsto, la energía será restablecida de manera anticipada.