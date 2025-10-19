Octubre Rosa: la lucha va más allá del lazo rosa, dicen pacientes que piden “llegar a tiempo”

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, conmemorado cada 19 de octubre, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) hace un llamado urgente para que la concientización trascienda la “euforia rosa” y se traduzca en acciones concretas que garanticen la detección temprana y el tratamiento oportuno.

Bajo el lema “Llegar a Tiempo”, la asociación enfatiza que la verdadera lucha contra este flagelo requiere un compromiso sostenido de toda la sociedad, más allá de los eventos publicitarios realizados cada octubre.

Los desafíos del cáncer de mama

Apacfa destaca que, si bien el mes rosa es crucial para la sensibilización, el apoyo y la solidaridad no deben terminar al concluir el mes. La solidaridad -indican- implica brindar apoyo emocional a los afectados y trabajar para superar los desafíos que presenta la enfermedad.

El principal pedido de la asociación se centra en asegurar que el diagnóstico y el tratamiento no se demoren, ya que los retrasos son un factor clave en la pérdida de vidas.

“Que este flagelo no siga cobrándose vidas por haber llegado tarde, porque el diagnóstico tardó meses, sumando a ello más meses para iniciar un tratamiento”, subraya un comunicado emitido hoy por la Apacfa.

Llamado a cumplir la ley

La asociación dirigió mensajes específicos a la ciudadanía, empresas e instituciones públicas.

Instan a todas las mujeres que aún no se han realizado la ecografía o mamografía mamaria a acudir a los centros de salud para el control y, piden a las empresas e instituciones, que se promueva el uso y se cumpla efectivamente la Ley 6211/18, que garantiza dos días libres remunerados al año para realizarse estudios de prevención.

Al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) solicitan promover una cultura de prevención constante, más allá del mes de octubre, y asegurar que los recursos económicos y humanos estén disponibles para que la persona diagnosticada inicie su tratamiento “en tiempo y forma”.

Apacfa concluye su comunicado exigiendo que, aunque “se apaguen las luces rosas”, los mamógrafos sigan encendidos diariamente en todo el territorio nacional, y que se continúe informando sobre los lugares donde se pueden acceder a los estudios de diagnóstico.