Rápida y efectiva reacción policial permite recuperar vehículo robado en Santa Rosa del Aguaray

El hecho se registró en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, alrededor de la 01:00 de la madrugada, cuando dos sujetos irrumpieron en la vivienda del comerciante Derlis Antonio Ruiz, ubicada en el asentamiento López Salinas, y se llevaron su vehículo, una Toyota Hiace, color café, año 1994.

Tras recibir el llamado de emergencia, personal policial a bordo del Móvil 181 se desplazó por la ruta Py 11 que conecta Santa Rosa del Aguaray con López Salinas. En el trayecto, los uniformados divisaron el vehículo robado desplazándose rumbo al centro de la ciudad y alertaron a sus camaradas del Puesto de Control policial, ubicado frente a la comisaría local.

Detención y objetos incautados

El control fue encabezado por el Suboficial Inspector Diosnel Saiz, junto a los suboficiales primeros Rubén Galeano y Alcides Galeano, quienes lograron interceptar el vehículo y detener al conductor. Se presume que el segundo implicado seguía al vehículo robado en otro automóvil, por lo que se continúa con la investigación.

El detenido fue identificado como, Pablo Candia Burgos, paraguayo, soltero, de 18 años, domiciliado en San Vicente Pancholo.

Durante el procedimiento se incautaron, un arma blanca tipo machetillo, con mango plástico color negro y un teléfono celular, color verde, con estuche negro y el vehículo robado (Toyota Hiace, año 1994).

El hecho fue comunicado al Agente Fiscal de Turno de la Unidad II de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray, abogado Juan Daniel Benítez, quien ordenó la apertura de las diligencias correspondientes. Se labró acta de lo actuado y se continúa con el proceso investigativo.