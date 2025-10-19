Yby Yaú: detienen a una mujer por supuestamente matar a su pareja

Liduvina Benítez Gómez, de 34 años, fue detenida en la madrugada de este domingo en Yby Yaú luego de ser sindicada por testigos de haber apuñalado en el tórax a su concubino, Clodoaldo José María Figueira, de nacionalidad brasileña, cuya edad se desconoce por carecer de documento de identidad al momento del hecho.

El hombre falleció a consecuencia de la gravedad de la herida causada por la mujer, quien portaba un arma blanca, que luego fue incautada.

De acuerdo a las personas que estaban en el lugar del hecho, la pareja estaba consumiendo bebidas alcohólicas frente a una bodega. En un momento dado iniciaron una discusión y luego forcejearon, supuestamente la mujer extrajo un arma blanca y apuñaló al hombre, quien cayó al suelo.

Transeúntes dieron aviso a los policías de la comisaría local, quienes llegaron al sitio encontrando a una persona de sexo masculino en tendida en el piso. Lo auxiliaron en la patrullera y los acercaron al centro de salud de Yby Yaú donde se constató su deceso.

La mujer fue detenida y se incautó el arma homicida. El procedimiento fue informado al Ministerio Público.