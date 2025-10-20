Cortes programados para mañana: estas serán las zonas afectadas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este martes se realizarán labores técnicas de mantenimiento y adecuación de líneas eléctricas en nueve zonas de la Región Metropolitana y seis de la Región Central, con el fin de optimizar el servicio y reforzar la seguridad del sistema.

Los trabajos se desarrollarán entre las 07:00 y 18:00 horas, dependiendo de la zona, e implicarán cortes programados de energía eléctrica en distintos barrios.

Trabajos programados en la Región Metropolitana

En el área metropolitana, las tareas incluyen excavación de zanjas y tendido de caños, cambio de conductores de media y baja tensión, adecuaciones en puestos de distribución, alivio de carga y traslado de líneas a nuevos sostenes.

ZONA 01: O’leary e/ Palma y Pdte. Franco. Barrio La Encarnación – Asunción. De 14:00 a 18:00.

ZONA 02: Guana desde Maskoy hasta Cacique Cara Cara. Cacique Cara Cara e/ Guana y Maká. Maká y Cacique Cara Cara. Pasillo y Guana. Barrio Nuestra Señora de la Asunción - Asunción. De 08:30 a 18:30.

ZONA 03: Cnel. Juan Antonio Escurra y Ralf Egmont Gehre Gotter. Barrio Herrera – Asunción. De 07:00 a 17:00.

ZONA 04: Avda. Defensores del Chaco, Barrio Bernardino Caballero - Fernando de la Mora. De 08:30 a 15:00.

ZONA 05:Calle sin nombre, paralela a la calle San Blas, a 200mts. Aproximadamente de TODOFLEX y Sargento Maidana. Barrio Costa Salinares – Capiatá. De 13:00 a 18:00.

ZONA 06: Sobre Ezequiel González Alsina e/ Hawai y Benjamín Aceval. Barrio Santa Ana - San Lorenzo. De 08:00 a 18:00.

ZONA 07: Calle sin nombre e/ Mayas y Marcelino Noutz - Colonia Elisa. Barrio San Francisco – Ñemby. De 08:00 a 18:00.

ZONA 08: Ruta. D076 - Camino Costa Fleitas -13 de noviembre y calle sin nombre. Barrio Costa Fleitas – Areguá. De 08:00 a 18:00.

ZONA 09: Rca. del Paraguay e/ Sgto. Villamayor y Jazmín - Fracción Tajy Poty Conavi - Callejón Benítez cerca Plaza Mártires de Acosta Ñu – Cercanías de Santi Sport. Barrio Caacupemí – Areguá. De 08:30 a 15:00.

Trabajos programados en la Región Central

En la Región Central, las labores contemplan cambio de estructuras y conductores en media tensión, además de la sustitución de líneas desnudas por protegidas, para reducir riesgos y mejorar la calidad del suministro.

Las zonas comprendidas abarcan las ciudades de Ybytymí, Itacurubí de la Cordillera, Eusebio Ayala, San Bernardino y Sapucai, así como sus compañías rurales. Los trabajos se desarrollarán entre las 07:00 y 17:30 horas.

ZONA 01: Acceso a la Ciudad, y la compañía Isla de la Ciudad de Ybytymí. De 07:00 a 09:00.

ZONA 02: Calle Daniel Garcia desde Gral., Diaz hasta J.M. Cueto, así como las compañías Rubio Ñu, Hugua Poí y Tacuara de la Ciudad de Itacurubí De La Cordillera. Además, afecta la ciudad de Mbocajaty del Yhaguy con todas sus compañías, así como parte de la ciudad de Santa Elena con sus compañías Toropy Loma, Toropy Ruguá y Loma Clavel. De 07:00 a 17:00.

ZONA 03: Ciudad de Eusebio Ayala, a los Barrios Centro, zona Mercado, Inmaculada, Santa Rosa, San Roque, Industrial, San Blás y Compañías Isla y Punta. Dpto. de Cordillera. Donde la zona de trabajo es sobre la calle Julio M. Cueto entre Tte. Rojas Silva y Colón. De 07:00 a 17:00.

ZONA 04: Calle Rio Pilcomayo y Avda. Sol y Arena, afectando parte del Barrio Country Club Sol de la Ciudad de San Bernardino. De 08:00 a 18:00.

ZONA 05: Compañías Soto Ruguá, Mbokajaty, 1 de junio, Arroyo Porá y parte de la Ciudad de Sapucai afecta también a Compañías Potrero Ybaté, Paso pe, Colonia Santa Isabel, Guasu Kuá y Yarigua’ami. De 07:00 a 17:00.

ZONA 06: Hugua Hú, Puerta del Lago, Pirayu ’i , Santo Domingo, Jardín, Villa real, Yvy Anguy segunda. De 07:30 a 17:30.

Recomendaciones a los usuarios

La ANDE recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante los horarios señalados, especialmente en centros de salud, instituciones públicas y empresas de servicios esenciales, ante la interrupción temporal del servicio eléctrico.

Asimismo, la institución aclaró que, si los trabajos concluyen antes de lo previsto, el suministro de energía será restablecido de manera anticipada.