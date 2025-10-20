Economía

ANDE prepara con el MOPC proyecto para nuevo cableado subterráneo

La ANDE anunció que asumirá un papel central en el Proyecto de Resiliencia Urbana impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que financia el Banco Mundial, al encargarse del cableado subterráneo de la calle Paraguayo Independiente de Asunción. Esta iniciativa forma parte del programa “Asunción 500 Años” y busca modernizar la infraestructura de la capital paraguaya de cara a su 500° aniversario en 2037.

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 08:00
Obras de la ANDE para el cableado subterráneo.
En el marco del Proyecto de Resiliencia Urbana, la ANDE será responsable de la elaboración del proyecto ejecutivo para el soterramiento de los conductores de baja y media tensión, así como de las señales débiles, a lo largo de la calle Paraguayo Independiente, en el Centro Histórico de Asunción. Además, instalará alumbrado público con tecnología LED en postes troncocónicos, orientado a mejorar la eficiencia energética y la seguridad en la vía pública, informó.

La institución también tendrá a su cargo la inspección de los materiales y la fiscalización de las obras, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad.

Entre los objetivos principales se destacan el retiro total de los cables aéreos, la construcción de redes subterráneas y la modernización del sistema de iluminación pública. Estas acciones apuntan a dotar al centro capitalino de una infraestructura eléctrica más ordenada, moderna y resiliente.

En reunión interinstitucional realizada la semana pasada para definir aspectos técnicos y de coordinación para la ejecución del proyecto, participaron por la ANDE el Ing. Hugo Silvero, el Ing. Jhoans Riveros y el Lic. Luis Gallas, junto con técnicos del MOPC.

