“Herencia” de Nenecho: Contratista de fallida plaza amenaza con demandar

En su última sesión ordinaria, el miércoles último, la Junta Municipal de Asunción dio entrada a una nota de la firma D&D Arquitectura y Construcción SRL, a la que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) había adjudicado la obra de la plaza Naciones Unidas del barrio Mburicaó.

La contratista advierte de una eventual demanda por incumplimiento de la administración municipal, ante su negativa a rescindir el contrato por causas atribuibles a la contratante o de mutuo acuerdo.

Lea más: Alteración de datos: Fiscalía no descarta investigar a Nenecho y a sus directores

Agrega que se reserva el derecho a exigir un resarcimiento total, incluyendo “sobrecostos absorbidos, derivados de la paralización administrativa, la corrección de errores del proyecto, y la continuidad de los trabajos en condiciones de incertidumbre”.

La firma reclama G. 586 millones del certificado de obras N° 5 y denuncia que la comuna tardó entre 6 y 10 meses en pagar los certificados N° 2 y N° 3, lo que generó “desfasajes financieros y de plazos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Comuna mantiene posición

Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, confirmó que el nuevo intendente, Luis Bello (ANR-cartista), decidió iniciar la rescisión del contrato por responsabilidad de la contratista, dado que fue esta la primera que incumplió el contrato y de manera reiterada, afirman.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Bonos G8: Junta reactiva convenio con universidad ligada a concejal colorado

Sabaté agregó que, eventualmente, sería la administración municipal la que podría demandar a la contratista.

Desde Asuntos Jurídicos confirmaron que la Municipalidad de Asunción solicitó el cierre del proceso de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y que desde hoy lunes el intendente estaría en condiciones de firmar la rescisión del contrato.

La fallida obra

La obra de la plaza Naciones Unidas, prometida por Rodríguez como parte de los bonos G6 (2020), fue adjudicada a D&D Arquitectura y Construcción SRL, representada por Dardo Nicolás González Ramos, por G. 2.094 millones, cifra que trepó a G. 2.332 millones.

Lea más: ¿Y la plata? Usarán “fondos propios” para obras que Nenecho prometió con G7

La obra inició en marzo de 2023 y debía terminar en septiembre de ese año. Casi tres años después, la obra sigue inconclusa, mientras que el dinero para su construcción ya no existe.