Nacionales

Buscan a familiares de “Juanchi”, el hombre que vive en el Psiquiátrico

Funcionarios del Hospital Psiquiátrico dieron a conocer el caso de un hombre que “vive” desde febrero en el mencionado nosocomio, sin embargo, ya hace tiempo recibió su alta. Pese a la intervención de la Policía Nacional, no se encuentran datos sobre su identificación y por eso buscan a algún familiar.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 18:21
El hombre dice llamarse "Juanchi" y no cuenta con una identificación oficial.
El psicólogo clínico César Cardozo detalló que un hombre que se hace llamar “Juanchi” fue acercado en una patrullera hasta el Hospital Psiquiátrico en febrero de este año y luego de un tiempo, recibió su alta.

Sin embargo, hasta ahora esta persona “vive” en el hospital y no se cuenta con ningún dato específico sobre él, ya que incluso con la intervención de la Policía y el departamento de identificaciones, sus huellas no aparecen en la base de datos y se desconoce su cédula de identidad.

“Nosotros ya no estamos teniendo muchos pacientes que están viviendo y este es un caso muy particular de nuestra sala colectiva. Entró para recuperarse y está de alta hace tiempo”, comentó.

Por su parte, la licenciada Keny Duré, trabajadora social, detalló que “Juanchi” no es muy verbal y tampoco contesta a las preguntas que se le hace, salvo el nombre de su abuela que sería “Buenaventura” y que anteriormente vivía en su “casa”, a donde pide constantemente volver.

Información sobre familiares

Si se posee algún tipo de información sobre el hombre o sus familiares, uno puede contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas al (0986) 760083 o acercarse al Hospital Psiquiátrico.

