Hospital de Calle’í saturado: usuarios piden celeridad y más médicos de especialidades

Los usuarios del Hospital de Calle’í, en San Lorenzo, se quejan por las largas horas que deben esperar desde la madrugada para ser atendidos. La fila para tomar turno rodea el predio y aseguran que la situación es la misma todos los días

“Pierdo mediodía para un laboratorio y no consigo turno para mamografía, la campaña del Octubre Rosa es todo mentira, hace un mes que espero”, manifiesta la paciente Claudia Prieto.

Otra usuaria del servicio de salud, indicó que pidió permiso en el trabajo para acompañar a su hijo para una consulta, por lo que llegó a las 05:00 de este martes y cerca de las 08:00 aún le faltaba mucho. “No estamos mejor”, reclamó.

Los pacientes llegan desde todos los rincones del área central, e incluso, desde el interior del país, ya que el hospital cuenta con un servicio bastante completo, pero le falta acelerar la entrega de turnos y contar con más médicos.

El Hospital General de San Lorenzo cuenta con atención materno-infantil y ofrece otros servicios, como: atención psiquiátrica y psicológica.

También, este año se habilitó un Centro Tecnológico de Diagnóstico por Imágenes y se anunció la construcción de un nuevo albergue en el predio del hospital.