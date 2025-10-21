Campesinos se manifiestan frente a la Gobernación de Misiones exigiendo entrega de víveres

Tras el incumplimiento del acuerdo de entrega de kits de víveres para más de 14.000 familias miembros de la Organización Campesina de Misiones (OCM), por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), iniciaron la manifestación de manera indefinida frente a la Gobernación.

En ese sentido, el dirigente campesino Ramón Benítez expresó que solicitan con urgencia la entrega de víveres debido a las pérdidas en la producción causadas por factores climáticos. Recordó que el acuerdo entre las autoridades establece tres etapas de entrega y una adicional de emergencia según las circunstancias.

“Estamos exigiendo la entrega de víveres por parte de la EBY, ya que las situaciones climáticas no nos están favoreciendo porque las lluvias permanentes, como también la caída de granizo, nos hicieron perder toda nuestra producción y eso nos está afectando bastante”, indicó.

“El compromiso que tenemos con la EBY es la entrega de kits de víveres en tres etapas y una adicional de emergencia, según la situación. Este año solo se realizó una entrega, a inicios del 2025, y aún faltan dos más. Ahora pedimos la entrega de emergencia porque estamos pasando por un momento muy difícil”, agregó Benítez.

Señaló que la movilización será indefinida hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades. “Hasta ahora solo nos dicen que están en reunión y que el director de la EBY, Luis Benítez, tiene buena predisposición para solucionar nuestro pedido, pero falta la voluntad política para asistirnos”, afirmó.