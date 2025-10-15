Campesinos cierran ruta en Misiones y exigen de víveres al Gobierno Nacional

A la altura del cruce a Santa María, en el kilómetro 234 de la ruta PY01 en el departamento de Misiones, miembros de la Organización Campesina de Misiones (OCM) nuevamente salieron a realizar una manifestación con cierre de ruta.

El reclamo de los labriegos obedece a que las autoridades no cumplieron con ellos en los siguientes puntos: el pago del 100% del proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar.

También exigen la entrega de kits de víveres a más de 14.000 familias y la entrega de proyectos productivos correspondientes a pollitos, semillas para cultivos de horticultura y sus respectivos insumos. El cumplimiento de estos pedidos debía realizarse a finales del mes de septiembre y, al no concretarse, los mismos salen nuevamente a manifestarse.

“Una vez más, por el incumplimiento del compromiso con nosotros por parte de la Entidad Binacional Yacyretá, estamos saliendo a manifestarnos y en esta ocasión es la tercera vez por el mismo tema, que es la entrega de kits de víveres para los campesinos”, señaló Ramón Benítez, dirigente campesino.

“Estamos pasando una necesidad enorme en este momento, ya que tuvimos crecientes que ocasionaron la pérdida de la producción de sandías, poroto y maíz, en fin, el cultivo en general, y para completar, tuvimos una tormenta con granizada que fulminó la poca producción que quedó”, agregó.

El mismo afirmó que el pueblo podría pasar hambre si no se entregan los kits de víveres y aseguró que, según su criterio, no existe la voluntad política para distribuirlos a las más de 14.000 familias que integran la OCM.

“Nosotros queremos el cumplimiento inmediato; a más tardar el lunes ya se tiene que hacer la entrega, y si no tenemos una respuesta hoy por parte de las autoridades, el día de mañana se va a estar tomando la Gobernación de Misiones”, finalizó Ramón Benítez.