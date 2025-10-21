Día Mundial del Ahorro de Energía: tips para ahorrar energía eléctrica en el hogar

En nuestro país, dentro del marco del Día Mundial del Ahorro de Energía, la ANDE promueve el uso eficiente y responsable de la energía eléctrica, recordando que cada acción cuenta para cuidar los recursos y proteger el medioambiente.
El día se enfoca en sensibilizar a la población, las empresas y los gobiernos sobre la necesidad de tomar medidas para reducir el consumo de energía y minimizar el impacto ambiental.
Tips para ahorrar energía eléctrica en el hogar
- Utilizar siempre lámparas LED de bajo consumo.
- Abrir la heladera sólo lo necesario.
- Lavar la mayor cantidad de ropas en modo económico.
- Desconectar aparatos cuando no son utilizados.
- Poner el aire acondicionado en 24° grados.
Consejos para ahorrar energía
- Ajustar la temperatura: bajar la calefacción un grado en invierno puede ahorrar hasta un 7% de la energía. Del mismo modo, subir un grado el aire acondicionado en verano puede reducir el consumo hasta un 10%.
- Aprovechar la luz natural: usar la luz del sol durante el día y apagar las luces al salir de una habitación.
- Usar tecnología eficiente: optar por bombillas LED de bajo consumo, que gastan hasta un 80% menos de energía y duran más que las tradicionales.
- Desconectar dispositivos: usar regletas con interruptor para apagar los aparatos electrónicos que no estén en uso y evitar el consumo “fantasma”.
- Optar por la movilidad sostenible: priorizar el uso del transporte público, la bicicleta o caminar, en lugar del vehículo privado siempre que sea posible.