Día Mundial del Ahorro de Energía: tips para ahorrar energía eléctrica en el hogar

En nuestro país, dentro del marco del Día Mundial del Ahorro de Energía, la ANDE promueve el uso eficiente y responsable de la energía eléctrica, recordando que cada acción cuenta para cuidar los recursos y proteger el medioambiente.

El día se enfoca en sensibilizar a la población, las empresas y los gobiernos sobre la necesidad de tomar medidas para reducir el consumo de energía y minimizar el impacto ambiental.

Tips para ahorrar energía eléctrica en el hogar

Utilizar siempre lámparas LED de bajo consumo.

Abrir la heladera sólo lo necesario.

Lavar la mayor cantidad de ropas en modo económico.

Desconectar aparatos cuando no son utilizados.

Poner el aire acondicionado en 24° grados.

