Día Mundial del Ahorro de Energía: tips para ahorrar energía eléctrica en el hogar

El Día Mundial del Ahorro de Energía se conmemora el 21 de octubre de cada año. Fue establecido por el Foro Energético Mundial en 2012 para crear conciencia sobre el uso responsable de la energía y sus efectos en el medio ambiente.

21 de octubre de 2025 - 12:02
Mantener el acondicionador de aire en 24° o 25° grados.
Mantener el acondicionador de aire en 24° o 25° grados.

En nuestro país, dentro del marco del Día Mundial del Ahorro de Energía, la ANDE promueve el uso eficiente y responsable de la energía eléctrica, recordando que cada acción cuenta para cuidar los recursos y proteger el medioambiente.

El día se enfoca en sensibilizar a la población, las empresas y los gobiernos sobre la necesidad de tomar medidas para reducir el consumo de energía y minimizar el impacto ambiental.

Tips para ahorrar energía eléctrica en el hogar

  • Utilizar siempre lámparas LED de bajo consumo.
  • Abrir la heladera sólo lo necesario.
  • Lavar la mayor cantidad de ropas en modo económico.
  • Desconectar aparatos cuando no son utilizados.
  • Poner el aire acondicionado en 24° grados.

Consejos para ahorrar energía

  • Ajustar la temperatura: bajar la calefacción un grado en invierno puede ahorrar hasta un 7% de la energía. Del mismo modo, subir un grado el aire acondicionado en verano puede reducir el consumo hasta un 10%.
  • Aprovechar la luz natural: usar la luz del sol durante el día y apagar las luces al salir de una habitación.
  • Usar tecnología eficiente: optar por bombillas LED de bajo consumo, que gastan hasta un 80% menos de energía y duran más que las tradicionales.
  • Desconectar dispositivos: usar regletas con interruptor para apagar los aparatos electrónicos que no estén en uso y evitar el consumo “fantasma”.
  • Optar por la movilidad sostenible: priorizar el uso del transporte público, la bicicleta o caminar, en lugar del vehículo privado siempre que sea posible.