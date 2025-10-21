Escuela de Villa Hayes es visitada por malvivientes por tercera vez

El viernes pasado, en horas de la madrugada, malvivientes ingresaron y robaron cables de los aires acondicionados de la escuela Presidente Rutherford Hayes, ubicado en el centro mismo de la ciudad de Villa Hayes.

Esta es la tercera vez que la institución educativa sufre la visita de los malvivientes, quienes son aprehendidos por la policía, pero horas más tarde recuperan su libertad.

“Tuvimos hurto de accesorios de aire acondicionado, como lo son los cables y caños de cobre. Realizamos las averiguaciones y aprehendimos a cuatro personas, que tienen la misma característica de hurto en otros lugares. Estos ya están a disposición del Ministerio Público”, comentó el Comisario Principal, Evaristo Ocampos.

Seguido comentó que tres de ellos ya recuperaron su libertad y uno sigue a cargo de la fiscalía. “Generalmente, los que realizan este tipo de hurto, de objetos que no tienen mucho valor, son adictos a las drogas”.

Por su parte, la Directora María Noguera expresó que son tres aulas las que se ven afectadas por este robo de cables. Para nosotros no es poca cosa, porque no tenemos un fondo para arreglar o hacer un mantenimiento rápido. Poner nuevamente en condiciones, nos costaría 4.500.000 guaraníes".

La educadora indicó que estos aires fueron donaciones de la embajada norteamericana, no del Estado y que ahora están trabajando con los padres para recaudar fondos.

“La primera vez entraron al comedor. Rompieron las puertas y llevaron todo lo que había en el congelador. Ahora dejaron en paz el comedor y comenzaron con los cables”, recordó.

Para finalizar, señaló que lo que solicitan a la policía es que se realicen coberturas por la noche, para evitar que los malvivientes vuelvan a ingresar y perjudicar a la institución.