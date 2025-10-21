Fiscalía resalta relevancia de doleiro en supuesto engranaje criminal de Alexandre Rodrigues

En el marco de la causa “Pavo Real Py II”, el Ministerio Público obtuvo datos relacionados al doleiro Óscar Cabreira, quien fue imputado el pasado 7 de agosto por narcotráfico. Con base en la nueva información, proveniente de chats de WhatsApp y de la plataforma de mensajería encriptada SKY ECC, es que se allanó su casa en Pedro Juan Caballero. Esa misma fecha, Cabreira se autoeliminó.

Sin embargo, en el análisis de las conversaciones se identificó a Óscar Cabreira dentro de la aplicación SKY ECC, a quien se le atribuyó el alias “SIMBA” y el pin “R8QU8F” vinculado al mismo. Además, que dentro de la plataforma interactuó con Alexandre Rodrigues Gomes, quien a su vez utilizaba el alias Givenchy y el pin asociado “LQEJGF”, y otros supuestos criminales.

En la acusación por narcotráfico contra Alexandre Rodrigues, la Fiscalía refiere que la participación de Óscar Cabreira dentro del engranaje criminal es de “carácter relevante”. Pues, con base en las comunicaciones entre Rodrigues y Cabreira, se pudo establecer que los actos realizados por el primero fueron fundamentales para la funcionalidad de la red liderada por el segundo.

Ese destaque hecho por la Fiscalía con relación a Cabreira no solo es en cuanto al aspecto económico, sino también en las tratativas con otras personas de la misma red criminal, dedicadas al tráfico transnacional de drogas.

Todo eso se sustentaba en la actividad de Óscar Cabreira vinculado a la casa de cambios “Fénix Cambios”, que era utilizada supuestamente para sus operaciones con distintas organizaciones criminales, facilitando el movimiento de dinero ilícito en coordinación con redes financieras paralelas distribuidas en Paraguay, Brasil, Bolivia y Europa.

Eulalio “Lalo” Gomes gestionó viaje a Bolivia

De acuerdo con datos extraídos de celulares del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y Óscar Cabreira, la Fiscalía pudo corroborar que los tres estuvieron involucrados en la planificación y pago por un vuelo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en febrero de 2020.

La información obtenida da cuenta de que a entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, Alexandre Rodrigues pidió ayuda -vía WhastApp- a su padre, Eulalio Gomes, para presupuestar y gestionar para el viaje al territorio boliviano con un piloto conocido de quien hablan como “Comandante Sotelo”, también a través de la misma plataforma de mensajería.

El 7 de febrero de 2020, a pedido del “Comandante Sotelo”, Lalo Gomes le pidió a su hijo Alexandre Rodrigues la lista de personas que lo iban a acompañar hasta Bolivia. Por su parte, el último se contactó vía SKY ECC, hacía uso del alias “BURBERRY” con el pin “LQEJGF” con otro usuario que usaba el pin “R8QU8F”, alias “SIMBA”, perteneciente a Óscar Cabreira.

De esta forma, Cabreira le envió la lista de pasajeros, de esta forma: de “Alexandre Rodrigues Gomes 6.518.333”, “Óscar Daniel Cabreira Pinazo 3.495.217”, “Ivanor Dametto 3.645.570” y “Luiz Cleversom Bertelli 4.730.712”. Sobre los dos últimos, se presume que también serían nacotraficantes.

Esa misma lista de nombres y números de cédula, fueron posteriormente reenviados por Alexandre Rodrigues a su papá, Lalo Gomes, quien hizo lo mismo al chat del piloto Sotelo, para solicitar el permiso de vuelo.

Detalles finales para el vuelo a Bolivia

El 9 de febrero de 2020, Alexandre Rodrigues mantuvo comunicación con padre y en ese contexto, le informó que se estaba trasladado de Pedro Juan Caballero a Asunción, pero sin especificar si estaba o no acompañado por los demás pasajeros, para emprender vuelo, según se señala tanto en la imputación a Cabreira Pinazo como en la acusación contra Rodrigues.

Durante esa conversación, Alexandre Rodrigues pidió nuevamente la intermediación de su padre, Lalo Gomes, con el piloto Sotelo, a fin de que este último le responda cuál era el punto de encuentro. Ante la consulta, Sotelo le avisó a Lalo Gomes que saldrían del Hangar DECSA e incluso le envió el link con la ubicación del sitio, además de otras referencias.

Ese lugar, cabe referir, se encuentra dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque.

Ya en horas de la noche de ese mismo día, Eulalio Gomes y el Comandante Sotelo, mantuvieron conversación vía WhatsApp. En la misma, Sotelo daba las instrucciones finales para el vuelo privado programado para el día siguiente, es decir, el 10 de febrero de 2020.

Doleiro estuvo a cargo del pago del vuelo

Lalo Gomes también aprovechó esa oportunidad para informarle que “la gente ya está en Asunción”. También, le elevó la consulta sobre si “el pago te lleva ahí?”, en referencia al Hangar DECSA.

El día del vuelo, de acuerdo con los datos que se exponen en la referida imputación, se pudo detectar en las conversaciones que mantuvo Óscar Cabreira en la plataforma SKY ECC, que el pago efectivamente se concretó antes del despegue y fue realizado por él mismo, consistente en la suma de US$ 9.000 en efectivo, según se observan en los chats.

Durante el vuelo, además, Óscar Cabreira habría sido quien coordinó encuentros con personas, presuntamente integrantes de organizaciones criminales, del vecino país, algunas de ellas incluso conocidas del propio Cabreira. Esto, según suponen desde la Fiscalía, por la familiaridad de trato.

Así también, los registros migratorios obtenidos por la Fiscalía de la Dirección Nacional de Migraciones, el 12 de noviembre de 2024, confirman que Alexandre Rodrigues Gomes y Óscar Cabreira Pinazo, efectivamente viajaron con destino a Bolivia, el 10 de febrero de 2020 a las 9:00 y retornaron a Paraguay el 11 de febrero de 2020, a las 23:25.