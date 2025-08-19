Pavo Real II: Fiscalía pide juicio para hijo de “Lalo” Gomes y sobreseimiento para banqueros

Los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla, Elva Cáceres y Andrés Arriola presentaron acusación en contra de Alexandre Rodrigues Gomes (38 años), hijo del difunto exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes. Los agentes requirieron el sobreseiminto definitivo de de Luis María Zubizarreta Zaputovich (85) y John Gerald Matthias Gaona (52).

Según el requerimiento conclusivo, presentado ante el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, el acusado formaban parte de una asociación criminal dedicada al lavado de los activos provenientes del esquema de tráfico de drogas liderado por el capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão, desbaratado con la operación “Pavo Real II”.

Lea más: Muerte de “Lalo” Gomes: cronología, procedimiento fiscal-policial y repercusiones

La presente causa inició hace exactamente un año, el 19 de agosto de 2024, con la imputación presentada por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres y la posterior serie de allanamientos realizados en Pedro Juan Caballero, uno de ellos en la vivienda del entonces diputado Eulalio Lalo Gomes Batista, quien cayó abatido por agentes de la Policía Nacional. En consecuencia, el juzgado a cargo de la causa admitió la imputación solo con relación a los demás sindicados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los procesados fue el presunto testaferro Óscar Daniel Cabreira Pinazo, quien se autoeliminó de un disparo de arma, en la mañana del pasado 7 de agosto, en su vivienda ubicada en Pedro Juan Caballero. El hecho ocurrió cuando una comitiva fiscal - policial se disponía a ingresar al domicilio, en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada a casas de cambio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vínculos del hijo de “Lalo” Gomes con Pavão

La acusación fiscal resalta que, de acuerdo con informaciones compartidas por las autoridades de la República Federativa del Brasil, Alexandre Rodrigues Gomes estaría vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, según datos extraídos de una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento (hijo de Jarvis), que contenía conversaciones que guardarían relación con transacciones de compra - venta de bienes inmuebles existentes en el territorio paraguayo.

Lea más: Caso Pavo Real Py: imputan a hijo de Lalo Gomes, ahora por narcotráfico

Dichos inmuebles formarían parte del patrimonio de la organización criminal y habrían sido adquiridos de manera irregular por Alexandre Rodrigues Gomes y su padre. Una de las propiedades adquiridas es el establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay, que pertenecía a Jarvis, y fue adquirido en fecha 21 de mayo de 2020.

El lavado de activo

Al referirse al delito de lavado de activo la fiscalía menciona que Alexandre Rodrigues Gomes, junto a su padre, habrían utilizado su injerencia y trayectoria en el sector de la ganadería y afines para mover dentro del sistema financiero nacional, fondos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, como parte del esquema delictivo que funcionaba en Paraguay.

“En cuanto a los elementos objetivos, se ha constatado la existencia de un objeto proveniente de un hecho antijurídico. Este “objeto” aplica tanto para los bienes inmuebles (establecimientos rurales y urbanos)como para los muebles (cabezas de ganado, vehículos) y el dinero", refiere la acusación.

Agrega: " Esto también ha quedado demostrado en el presente requerimiento al momento de referirnos a los antecedentes, así como también al momento de hacer mención de los vínculos de Alexandre Rodrigues y Eulalio Gomes(+) conpersonas vinculadas al tráfico internacional de sustancias estupefacientes, lavado de activos y asociacióncriminal, entre otros hechos punibles".

“A esto se suma inclusive el hecho de que el propio Alexandre Rodrigues, según se pudo constatar, realizó actos de tráfico de estupefacientes y se benefició del producto de la comercialización de tales sustancias”., dice la acusación.

Alexandre Gomes, miembro activo y jerárquico

Al respecto, la acusación afirma que Alexandre Rodrigues realizó tanto en el territorio nacional como fuera del mismo (concretamente en países limítrofes como Bolivia y Brasil) actividades tendientes al ingreso y salida de sustancias estupefacientes del territorio nacional. Este despliegue de actividades incluyó traslados del imputado hasta los referidos países limítrofes, reuniones del mismo con otros miembros de la organización para la coordinación de actividades, participación en la planificación, financiamiento y monitoreo de las operaciones, etc, puntualiza el escrito.

“Esto se ve reflejado en las comunicaciones llevadas a cabo por el imputado a través de la plataforma de mensajería cifrada Sky ECC, en la cual existían grupos operativos en los que se discutían los pormenores de cada operación, existiendo inclusive fotografías de armas y estupefacientes, además de datos que eran compartidos por los integrantes del grupo – entre ellos, Alexandre – tales como pronósticos meteorológicos, coordenadas geográficas, etc", indica.

Añade el escrito: “Existen además elementos de convicción que dan cuenta de descensos de aeronaves en territorio nacional, provenientes de Bolivia con cargamentos ilícitos; así como de traslados de tales cargamentos por vía terrestre al territorio brasileño, donde eran a su vez distribuidos y comercializados, llegando incluso en algunos casos al continente europeo. A propósito de los medios de tráfico, se ha hecho mención de aeronaves y helicópteros, así como tractocamiones acondicionados e inclusive vehículos de menor porte”.

La fiscalía enfatiza_ “De conformidad a lo expuesto hasta este punto, Alexandre Rodrigues fue un miembro activo y jerárquico de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, al menos entre los meses de noviembre del año 2019 y agosto del año 2020, habiendo tenido activa participación en la planificación, financiamiento, coordinación logística, supervisión y monitoreo de las operaciones; todo lo cual se ve reflejado en las comunicaciones expuestas a lo largo del presente requerimiento”.

Sobreseimiento de dos imputados

La fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo de los banqueros Luis María Zubizarreta y John Gerald Matthias

“En el presente caso, conforme ya se ha expuesto, el hecho en concreto existió y también existen fundamentos para sostener la existencia de un hecho punible. Conforme queda plasmado en la acusación presentada de forma paralela al presente requerimiento, con relación a Alexandre Rodrigues Gomes, las operaciones relativas a la estancia Negla Poty sí tienen un trasfondo ilícito; no obstante, no se ha podido establecer una participación dolosa ni una negligencia grave por parte de los miembros de la firma Finexpar SAECA”.

“Ahora bien, aunque no puede hablarse de una certeza negativa en cuanto a la participación de los imputados John Gerald Matthias y Luis María Zubizarreta, sí existe una falta de certeza que impide requerir fundadamente la apertura a juicio y, dadas las diligencias arriba expuestas, más aquellas con las que esta representación fiscal ya contaba al momento de imputar, es de notar que ya no existe una posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos”, menciona el escrito en la parte final-

Concluye señalando: “En ese sentido, esta representación fiscal estima que se ha agotado todas las vías de investigación posibles y no se vislumbra nuevas líneas que puedan aportar elementos de prueba relevantes. Por tanto, corresponde el sobreseimiento definitivo conforme lo establecido en el inciso 2º del artículo de referencia”.

Lea más: Causa contra hijo de Lalo Gomes y Tuma estará a cargo de Juzgado Especializado