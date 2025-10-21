Incendio forestal: bomberos del Ejército parten rumbo a Bahía Negra

Desde la Primera Brigada Aérea, partió en la mañana de este martes el equipo de Bomberos Forestales del Ejército Paraguayo, rumbo a el Chaco Paraguayo donde se desarrolla un importante incendio.

La operación contará con el uso de una aeronave Casa 212 y un helicóptero UH-1H equipados con dispositivo Bambi de la Fuerza Aérea Paraguaya. Trabajarán en apoyo con la Secretaría de Emergencia Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El destino de esta misión es la Estancia La Patria, ubicada a 60 km de Bahía Negra, donde actualmente se está desarrollando un incendio forestal, indican desde el Ministerio de Defensa.

Antes de la partida del equipo, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, manifestó que el contingente está compuesto por 12 efectivos militares de la Dirección del Ambiente del Ejército Paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Uno de los objetivos de esta operación es realizar, antes de aterrizar en la estancia Patria, un reconocimiento aéreo para conocer la verdadera envergadura de este incendio, pero de hecho ya sabemos que sí tiene la envergadura necesaria como para que tengamos esta respuesta de desde el gobierno de Paraguay”, especificó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Guairá: Bomberos refuerzan preparación ante inminente temporada de incendios forestales y sequía

Pidió conciencia para evitar más incendios forestales que son considerados actos irresponsables que ocasionan mucho daño.

“Es el único punto y estamos reaccionando rápidamente para evitar que esto se propague y llegue al extremo de que tengamos que utilizar más medios aún de los que estamos utilizando”, agregó.