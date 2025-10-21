Jubilados de Copaco se manifiestan y exigen el cumplimiento del contrato colectivo

Jubilados de Copaco se manifestaron este martes frente a la institución, exigiendo el pago del aguinaldo proporcional y a la vez denuncian que no son recibidos por las actuales autoridades.

Más de mil cien son las personas afectadas por esta situación, la cual data desde el año 2017. Ellos están solicitando el 0,50 por ciento sobre sus haberes jubilatorios, un beneficio que está establecido dentro del contrato colectivo y homologado por leyes.

“Estamos reclamando más de 8 años nuestro contrato colectivo de condiciones de trabajo. El beneficio que nos corresponde por ley, que tiene el contrato colectivo de condiciones de trabajo, y estamos reclamando desde el 50% de nuestro último salario percibido por años trabajado en la compañía”, comentó Ángel Recalde, secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Jubilados de Antelco Copaco.

Luego expresó: “Hicieron una jugadita en estos días, estos meses anteriores llamaron a una figura de retiro incentivado, donde le pagaban a la gente el 0,40% de su último salario sin los beneficios, nada más que el sueldo presupuestado”.

“Hay una promesa que querían darnos una plata que el MUVH va a liberar por la venta del jardín botánico, son 12.000 millones para las personas que están con sentencia. Ese monto no es nada porque la deuda de Copaco con los exfuncionarios asciende más o menos a 3 a 14 millones de dólares”, expresó Recalde.

Por su parte, Lic. Melania Martínez comentó que muchos de los que se plegaron a esta manifestación llegaron desde el interior del país. “Hay compañeros que demandaron y tienen sentencia definitiva, pero hasta hoy no se honra esa sentencia”.