San Antonio: en medio de un gran júbilo, la religión católica recibe a unos 800 nuevos bautizados

Una salida misionera realizada por la parroquia San Antonio de Padua de la ciudad homónima del departamento Central logró reunir a unas 800 personas para recibir el sacramento del bautismo. La ceremonia comunitaria se realizó en simultáneo en las diferentes capillas de este distrito. En este año de jubileo se busca fortalecer la fe y crear nuevos cristianos.