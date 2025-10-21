San Antonio: en medio de un gran júbilo, la religión católica recibe a unos 800 nuevos bautizados  

Diferentes capillas de la localidad de San Antonio, departamento Central, fueron sedes de una ceremonia majestuosa de celebración del sacramento del bautismo de manera comunitaria.
Cerca de 800 personas, entre niños, jóvenes y adultos, recibieron el agua bautismal para ser admitidas como nuevos integrantes de la gran familia cristiana y profesar la religión católica.
La fiesta comunitaria es consecuencia de una salida misionera realizada por la parroquia San Antonio de Padua, bajo la dirección del párroco, presbítero Marcos Fretes.
“Esta es una gracia del jubileo de la esperanza. Se logró en cuatro meses de trabajo y es consecuencia de una iglesia en salida, misionera de la esperanza, logramos llegar a las casas para saber sobre los sacramentos que aún no estaban recibiendo”, explicó el sacerdote.
Destacó que es la primera vez que se realiza y de manera simultánea en las diferentes sedes y que esta salida refleja la necesidad existente en las familias para recibir los sacramentos.
Los nuevos bautizados fueron recibidos con gran júbilo en las diferentes comunidades y desde ahora en más serán acompañados por la Iglesia Católica para aumentar y fortalecer la fe.
Varios sacerdotes se unieron para celebrar este importante rito y las diferentes casas de oración se llenaron de fieles para ser testigos de este memorable acontecimiento.