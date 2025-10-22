Ciclovía de San Lorenzo: retirarán puente metálico y accesos alternativos

El objetivo del retiro del puente metálico y accesos alternativos a la Ciclovía a la ciudad de San Lorenzo es liberar espacio y avanzar con las obras de protección de los márgenes del arroyo San Lorenzo, indican desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

A fines de octubre se iniciará la remoción del puente peatonal metálico ubicado sobre la calle España. Durante este periodo, se habilitarán accesos alternativos para los usuarios.

Los trabajos se extenderán por aproximadamente quince días y permitirán avanzar con la construcción del canal de hormigón armado, además de garantizar el libre paso de maquinaria y personal técnico en el sector intervenido.

Accesos alternativos habilitados

Calle Sargento Silva.

Calle Coronel Romero.

Calle General Caballero.

Todos estarán debidamente señalizados y contarán con vallado perimetral para orientar a los usuarios y restringir el ingreso a la zona de obra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Primer día de obras en la Avda. Mariscal López ya genera un caos en la zona

La remoción del puente es una medida temporal necesaria para la continuidad del proyecto, aseguran.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una vez culminada esta etapa, se prevé la instalación de un nuevo paso peatonal, más moderno, funcional y seguro para los vecinos y usuarios de la ciclovía, anuncian.

Obra urbana integral

El proyecto de protección del arroyo San Lorenzo contempla también la creación de espacios públicos de calidad.

Incluye la construcción de un paseo lineal con barandas y alumbrado solar, una nueva plaza y la mejora de otra ya existente, ambas equipadas con juegos infantiles y aparatos para ejercicios al aire libre.

Asimismo, el plan incorpora acciones de educación ambiental orientadas a promover el cuidado del entorno, la correcta disposición de residuos y la preservación del arroyo y su ecosistema.

Reclamos

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) solicita la colaboración y comprensión de los usuarios durante el desarrollo de las obras y recuerda que para consultas o reclamos está disponible la línea telefónica (0984) 080-458.