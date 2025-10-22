Círculo Paraguayo de Médicos solicita auditoría de dos hospitales públicos

En una nota oficial remitida al contralor Camilo Benítez Aldana, el CPM, presidido por el doctor Jorge Rodas, solicitó una auditoría documental y de gestión para determinar si existieron presuntas falsificaciones de documentos o fallas en el registro administrativo de los dos hospitales mencionados.

Asimismo, recuerdan que ambos lugares fueron inaugurados recientemente, pero según los profesionales, hasta la fecha ni uno de los hospitales figura en el registro público de la Superintendencia de Salud.

“La ministra de Salud (María Teresa Barán) presentó el 21 de octubre del corriente año un documento de inscripción, afirmando contar con todos los demás documentos. Sin embargo, no exhibió los certificados de habilitación ni de categorización, que constituyen los actos administrativos previos y necesarios para una inscripción válida”, apuntan.

Asimismo, agregan que recientemente la Contraloría General tuvo conocimiento de un hecho análogo en el caso Fonaress, cuando el Ministerio de Salud remitió directamente un plan de mejora sin conocimiento ni autorización del Comité Ejecutivo, único órgano responsable del proceso. “Este precedente revela un patrón de manejo documental irregular dentro del Ministerio”, sostienen.

Esto pide el CPM

Específicamente, el Círculo Paraguayo de Médicos considera como “esencial” que se analicen estos puntos:

Quiénes fueron los responsables técnicos y administrativos de las verificaciones in situ

Qué actos o resoluciones de comisionamiento los respaldaron

Cuánto tiempo permanecieron en cada uno de los establecimientos.

Qué constancias o informes obran en los registros oficiales del Ministerio y de la Superintendencia.

“La eventual falsificación o manipulación de documentos públicos en el ámbito sanitario representaría un hecho de extrema gravedad, pues afectaría directamente la transparencia institucional, la confianza ciudadana y la seguridad de los pacientes, especialmente de los sectores más vulnerables”, concluyen.

