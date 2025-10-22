Nacionales

Minga Guazú: abandonan vehículo usado en asalto a empleados de casa de cambios

MINGA GUAZÚ. Agentes policiales de la Subcomisaría 53ª encontraron abandonado el automóvil que habría sido utilizado en el violento asalto perpetrado esta mañana contra funcionarios de la casa de cambios MD, en inmediaciones del Puente Monday, que conecta los distritos de Tavapy y Minga Guazú.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 15:42
El automóvil fue encontrado abandonado en una zona boscosa.
El automóvil fue encontrado abandonado en una zona boscosa.

El automóvil, un Toyota Corolla Altis blanco con chapa WCER 451 (que corresponde a otro vehículo) fue encontrado a las 12:30, aproximadamente, en una zona boscosa al costado de la Ruta PY06, cerca de la báscula del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De allí, los asaltantes habrían sido rescatados en otro vehículo para continuar su huida.

El vidrio trasero del vehículo estaba completamente destruido, aparentemente a raíz de la balacera registrada durante el atraco. Agentes del Departamento de Criminalística fueron convocados para tratar de levantar huellas dactilares y otros indicios que puedan conducirlos a los delincuentes.

El asalto

El hecho ocurrió esta mañana sobre la Ruta PY06, cerca del puente sobre el río Monday, a unos 10 kilómetros del centro urbano de Tavapy.

Una gavilla de cuatro delincuentes, vestidos de negro y fuertemente armados, emboscó una camioneta blindada Nissan Patrol que transportaba G. 150 millones y cheques desde la sucursal de la casa de cambios MD en Santa Rita con destino a Ciudad del Este.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Detienen infraganti a dos prófugos durante asalto a una gasolinera

Tras neutralizar la camioneta con fusiles calibre 5.56 y 7.62 milímetros, se apoderaron de una mochila que contenía dinero en efectivo y se dieron a la fuga.