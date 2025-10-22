Minga Guazú: abandonan vehículo usado en asalto a empleados de casa de cambios

El automóvil, un Toyota Corolla Altis blanco con chapa WCER 451 (que corresponde a otro vehículo) fue encontrado a las 12:30, aproximadamente, en una zona boscosa al costado de la Ruta PY06, cerca de la báscula del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De allí, los asaltantes habrían sido rescatados en otro vehículo para continuar su huida.

El vidrio trasero del vehículo estaba completamente destruido, aparentemente a raíz de la balacera registrada durante el atraco. Agentes del Departamento de Criminalística fueron convocados para tratar de levantar huellas dactilares y otros indicios que puedan conducirlos a los delincuentes.

El asalto

El hecho ocurrió esta mañana sobre la Ruta PY06, cerca del puente sobre el río Monday, a unos 10 kilómetros del centro urbano de Tavapy.

Una gavilla de cuatro delincuentes, vestidos de negro y fuertemente armados, emboscó una camioneta blindada Nissan Patrol que transportaba G. 150 millones y cheques desde la sucursal de la casa de cambios MD en Santa Rita con destino a Ciudad del Este.

Tras neutralizar la camioneta con fusiles calibre 5.56 y 7.62 milímetros, se apoderaron de una mochila que contenía dinero en efectivo y se dieron a la fuga.