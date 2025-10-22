Asalto a vehículo blindado en Alto Paraná: delincuentes se llevan bolsa con dinero

Según datos, una camioneta Nissan Patrol blindada, en la que se desplazaban dos empleados de la mencionada casa de cambios, fue emboscada por cuatro asaltantes vestidos de negro, uno de ellos con acento brasileño, que se movilizaban en un automóvil Toyota Ractis.

El ataque ocurrió cuando la camioneta alcanzó una zona despoblada, momento en que se le adelantó el automóvil y sus ocupantes abrieron fuego. Varios proyectiles impactaron la carrocería y los neumáticos delanteros y dejó neutralizado el rodado, lo que obligó a los empleados a detener la marcha. Acto seguido, desarmaron al guardia, se apoderaron de una mochila que contenía el dinero y se dieron a la fuga.

Debido al alto calibre de las armas, algunos proyectiles incluso atravesaron la chapería, pero afortunadamente los ocupantes no resultaron heridos.

El comisario general inspector Carlos Acosta, director de la Policía de Alto Paraná, informó que preliminarmente se estima que el botín asciende a G. 150 millones, además de cheques.

Agentes policiales de distintas comisarías aledañas, con apoyo de un grupo táctico que llegaron al sitio desde Ciudad del Este, realizan un operativo cerrojo en un asentamiento al que habría ingresado a gran velocidad el vehículo de los asaltantes.

Por su parte, agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional encontraron en el lugar una gran cantidad de vainillas servidas de fusiles de calibres 5.56 y 7.62 milímetros, según informó el comisario Acosta.

Según los intervinientes, la casa de cambios afectada había inaugurado su sucursal en Santa Rita hace aproximadamente un año y no solía solicitar acompañamiento policial durante el traslado de dinero.