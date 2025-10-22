Nacionales

San Antonio: pintor sufre quemaduras tras recibir una descarga eléctrica

SAN ANTONIO. Un pintor de 33 años recibió una fuerte descarga eléctrica cuando en un descuido tuvo un contacto con un cable del tendido eléctrico de la ANDE. El trabajador tuvo importantes quemaduras en los brazos, y tras ser auxiliado por bomberos voluntarios fue trasladado al centro de quemaduras. El hecho ocurrió en el barrio Pueblo.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
22 de octubre de 2025 - 21:49
La obra en donde el trabajador pintor, recibió una fuerte descarga eléctrica y sufrió quemaduras de segundo grado en los brazos.
Un pintor que se encontraba trabajando en una obra a la altura de un tendido eléctrico en descuido tuvo contacto con uno de los cables y recibió una fuerte descarga, que le provocó quemaduras de segundo grado en los brazos.

El trabajador fue identificado como Francisco Eduardo Aguilera Ortigoza (33). El mismo fue auxiliado por los bomberos voluntarios y luego trasladado al Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas para una mejor atención, según indicaron los intervinientes.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 de esta mañana en las calles Cabo Silvio Ovelar y Avenida San Antonio del barrio Pueblo, de la localidad homónima.

Según el relato de los compañeros de la víctima, este se encontraba realizando su trabajo de pintura muy cerca del tendido de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y que en un descuido uno de sus brazos tocó el cable y recibió la descarga.