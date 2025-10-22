San Antonio: pintor sufre quemaduras tras recibir una descarga eléctrica

Un pintor que se encontraba trabajando en una obra a la altura de un tendido eléctrico en descuido tuvo contacto con uno de los cables y recibió una fuerte descarga, que le provocó quemaduras de segundo grado en los brazos.

El trabajador fue identificado como Francisco Eduardo Aguilera Ortigoza (33). El mismo fue auxiliado por los bomberos voluntarios y luego trasladado al Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas para una mejor atención, según indicaron los intervinientes.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 de esta mañana en las calles Cabo Silvio Ovelar y Avenida San Antonio del barrio Pueblo, de la localidad homónima.

Según el relato de los compañeros de la víctima, este se encontraba realizando su trabajo de pintura muy cerca del tendido de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y que en un descuido uno de sus brazos tocó el cable y recibió la descarga.