Alerta por sarampión: Sociedad de Pediatría urge vacunación infantil

El sistema de salud paraguayo ha encendido las alarmas tras el resurgimiento de brotes de sarampión, con numerosos casos confirmados en el departamento de San Pedro y, otros más en Central. Paraguay había logrado eliminar la circulación del sarampión desde 2015, pero el virus reapareció en 2025 en un contexto de bajas coberturas de inmunización.

Lea más: Salud alerta sobre baja cobertura de vacunación ante brote de sarampión en el país

Pediatras e infectólogos insisten en que la vacunación oportuna es la defensa más eficaz contra el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede ser grave o mortal en niños pequeños.

Actualmente, la vacuna triple viral (SPR) registra apenas un 82% de cobertura en el país, según una alerta que emitió la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP).

Sarampión: La hexavalente acelular, clave para la inmunidad

Paralelamente al llamado urgente de los pediatras por la aplicación de la vacuna SPR, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) destaca la importancia de este biológico, hexavalente acelular, dentro del esquema nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta vacuna protege contra seis enfermedades graves:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Difteria

Tétanos

Tos ferina

Poliomielitis

Haemophilus influenzae tipo b

Hepatitis B

Según el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), el biológico se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad de forma gratuita.

Desde su adopción en 2023, expertos resaltan la tecnología acelular de la vacuna, que reduce significativamente los efectos secundarios: 40% menos dolor, 30% menos hinchazón y 41% menos fiebre.

Lea más: Salud lamenta rechazo de muchos ciudadanos a la vacuna contra el sarampión

Esta mejora busca aumentar la confianza de los padres y asegurar el cumplimiento del calendario de inmunización, explicaron desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que a través de la campaña “Vacunarse es poder”, enfatiza que mantener los esquemas completos es vital para proteger a los niños y fortalecer la inmunidad colectiva frente a todas las enfermedades prevenibles.

Para consultar el calendario de vacunación o disipar dudas sobre el biológico, se puede llamar a la línea 138, de 07:00 a 19:00.