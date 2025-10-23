¡Atención postulantes a APS! Esta es la lista de puntajes del concurso de Salud

La lista corresponde a los puntajes de quienes participaron del concurso de méritos ad referendum para la contratación de profesionales médicos/as, licenciados/as en enfermería, licenciados/as en obstetricia, odontólogos/as, para las Unidades De Salud De La Familia de la dirección de Atención Primaria De La Salud de las distintas regiones sanitarias, para el ejercicio fiscal 2025.

La matriz está detallada con los puntajes por grupo ocupacional, así como las demás etapas del proceso, las cuales están sujetas a modificaciones. Son cuatro listas divididas en Profesional Sanitario I – Médicos; Profesional Sanitario II – Odontología; Profesional Sanitario II – Licenciatura en Enfermería; Profesional Sanitario II – Licenciatura en Obstetricia.

Agregan que los reclamos sobre la lista de puntajes se podrán realizar desde el miércoles 22 al viernes 24 de octubre de 2025 (tres días hábiles), desde las 09:00 horas del primer día hasta las 23:59 horas del último día.

La modalidad de recepción de reclamos será a través del sistema de concurso, en su módulo de “reclamos” completando la información requerida en el formulario y recuerdan que solo se podrá realizar un solo reclamo por postulante. Para aclaraciones referentes al proceso indican que se debe llamar al 0212 374 294 o al 0983 102 416.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ministerio de Salud publica lista “re rectificada” de adjudicados para ingreso a carrera de Enfermería

Puntos del proceso

Entre las consideraciones del proceso de puntuación señalan que para los correspondientes a la formación académica, el postulante debe acreditar con documentos la formación correspondiente al cargo postulado, además de considerar que no es acumulable y se otorga puntaje al último nivel de formación acreditada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a los títulos de postgrados culminados, el nivel de maestría o especialización solo se puntuará lo referente a salud pública, como lo especifica en los perfiles.

En cuanto a los puntos por experiencia laboral, el postulante debe presentar los documentos que respalden la misma y aclaran que las pasantías y prácticas profesionales no serán puntuadas, debido a que estas actividades se encuentran dentro del periodo de formación académica.

Tampoco se puntuará la práctica de servicio en carácter ad honorem o voluntariado, dentro de las Instituciones dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, debido a que es una actividad que se encuentra prohibida por Resolución D.G. RR. HH. N° 221/2003 y Resolución D.G. RR. HH. 2069/2013 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En cuanto a la experiencia específica, se aplica a la experiencia de los postulantes en trabajos relacionados directamente con el cargo postulado. Además, desde el ministerio indicaron que para la puntuación se tiene en cuenta los datos detallados en el certificado de trabajo (función y periodo de tiempo trabajado, y firma del responsable de la emisión de dicho documento), para lo cual se realiza un cruce con la fecha de inscripción de registro profesional del postulante.

Lea más: Publican lista de puntajes del concurso de enfermería

Detalles de la puntuación

En cuanto a los puntos por experiencia general, señalan que se refiere a la trayectoria laboral del postulante en todas las áreas. Aclaran que no se admitieron duplicaciones de puntuación, para lo que la comisión de selección deberá iniciar el análisis por la experiencia específica, en caso de que el postulante supere los años solicitados, el excedente deberá puntuar como experiencia general; sin embargo, para situaciones inversas, no aplica.

En cuanto a vida y residencia el postulante que haya levantado el certificado vigente, que acredite el domicilio real, expedido por la Policía Nacional, anexo la captura de pantalla del Registro Cívico Permanente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y formulario de traslado de inscripción en el Registro cívico permanente, hasta antes del 19-07-2025.

“Se le otorgará el puntaje de acuerdo a la distancia de la vida y residencia con la USF postulada”, reza el comunicado del MSP.

Aquellos documentos que no coincidan el certificado de vida y residencia y el registro cívico permanente del TSJE con el departamento de residencia, no serán puntuados.

Lea más: Enfermeros de todo el país protestan frente al Ministerio de Salud

Próximos llamados

Indican que la lista de postulantes habilitados para la segunda convocatoria para la entrevista, según reclamos de puntajes, se publicará el 31 de octubre y estará sujeto a modificación.

La segunda convocatoria de la aplicación de entrevista por competencias se realizará el lunes 3 y martes 4 de noviembre en lugar y horario a confirmar. Aclaran que la entrevista se realizará a los postulantes que se encuentran como “pendiente” en la lista de puntajes en el ítem de entrevista, si es que el mismo con el reclamo de puntaje llega a acumular 50 puntos o más de lo referente a lo curricular (90 puntos).

Las demás etapas se estarán socializando con las publicaciones de los listados del concurso en cuestión.

Agregan que el siguiente número telefónico se establece para aclaraciones referentes al proceso 0212374294 / 0983102416 (únicamente vía llamada), así como también el correo electrónico institucional concursos.dgrrhh@mspbs.gov.py, del Departamento Gestión del Empleo – Sección Gestión de la Incorporación, de la Dirección de Desarrollo de las Personas, en el horario de las 07:00 a las 15:00, concluye el documento.