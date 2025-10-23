Bello se comprometió a pagar G. 2.000 millones a Caja de Jubilaciones

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) informó que el presidente Venancio Díaz Escobar y los miembros del Consejo de Administración se reunieron con el intendente Luis Bello ayer. Aseguraron que el jefe comunal anunció que se efectuará un primer desembolso de G. 1.500 millones de manera inmediata y otro de G. 500 millones durante los próximos días.
La deuda total acumulada este año con la Caja asciende a G. 19.800 millones, correspondientes a aportes jubilatorios no transferidos entre febrero y setiembre de 2025. En ese sentido, el intendente señaló que su administración trabaja en una reestructuración financiera y los resultados se conocerán en los próximos días.
Transferencias de activos, recién desde el 2026
En caso de que la reestructuración sea exitosa, Bello manifestó su intención de saldar la totalidad de la deuda con los jubilados y pensionados. No obstante, señaló que uno de los planes alternativos es realizar desembolsos semanales hasta completar el monto pendiente.
Además, el jefe comunal les manifestó que recién a partir de enero de 2026, la Municipalidad efectuará transferencias regulares mensuales correspondientes a los aportes jubilatorios de los funcionarios activos, pese a que los descuentos se realizan cada mes.
