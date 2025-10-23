Bello se comprometió a pagar G. 2.000 millones a Caja de Jubilaciones

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal aseguró que el intendente de Asunción, Luis Bello, se comprometió a realizar dos transferencias de un total de G. 2.000 millones esta semana. La deuda total acumulada este año es de G. 19.800 millones.