Jubilados amanecen en la Municipalidad de Asunción exigiendo pagos

Floria Galeano, vocera de los jubilados municipales, explicó que se “atrincheraron” frente a la Intendencia de Asunción debido a que el Ejecutivo municipal no cumplió con el desembolso prometido para el 20 de octubre. Señaló que el compromiso consistía en transferir un monto suficiente para cubrir al menos dos meses de salarios correspondientes a la Caja Municipal de Jubilaciones.

Detalló que 1.708 jubilados en Asunción están sufriendo una grave crisis económica por falta de pagos.

Pagos parciales y deuda millonaria

Según Galeano, la Municipalidad les informó que solo puede desembolsar G. 1.500 millones, cuando se necesitan alrededor de G. 8.000 millones mensuales para cubrir los pagos de todos los miembros de la Caja de Jubilados Municipales, que son en total 2.500.

“Con ese monto no llega ni al 10% de lo que necesitamos ahora. Ya no podemos seguir aceptando cuotitas y que nos mientan”, afirmó.

Hasta el momento, algunos beneficiarios solo llegaron a cobrar el mes de junio y se les adeuda los pagos de tres meses.

Exigen al menos dos meses de pago

Resaltó que la deuda actual de la comuna asuncena con la Caja Municipal asciende a casi G. 23.000 millones. Los jubilados exigen como mínimo un pago de G. 10.000 millones para levantar la medida de protesta frente a la Intendencia.

“Nuestra postura es quedarnos hasta obtener por lo menos dos meses de pago. No nos vamos a mover hasta que haya una solución”, declaró Galeano.

Asimismo, cuestionó que desde hace siete meses los aportes descontados a los funcionarios activos no están siendo transferidos a la Caja. “No pueden decir que no hay recaudación. Ese dinero ya fue descontado y tiene que estar en la Municipalidad”, enfatizó.

Condiciones precarias de protesta

Los manifestantes permanecen frente a la Intendencia desde ayer. Algunos duermen en sofás pequeños del lugar o directamente en el piso, en condiciones improvisadas.

Cerca de 20 jubilados amanecieron en esta situación, pero anunciaron que volverán a convocar a más compañeros, dependiendo de los resultados de la reunión prevista entre el intendente Luis Bello y el presidente de la Caja Municipal.