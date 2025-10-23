Este es el nuevo lugar para realizar certificados de nacido vivo, defunción y traslados

Desde ahora, los trámites para solicitar las copias de certificado de nacido vivo, certificado de defunción y permisos para traslado de cadáver, ya sea nacional o internacional, ahora deben ser realizados en la Dirección General de Información Estratégica en Salud (Digies).
Esta nueva sede se encuentra en Rca. de Colombia 580 casi Paraguarí, Asunción. El cambio se da con el traslado de la anterior ubicación que era en la Avda. Pettirossi y Constitución, también en la capital.
Asimismo, detallan que el objetivo es “facilitar el acceso a los usuarios e integrar todos los servicios de la Digies en un mismo espacio físico”.
Esta dirección es la dependencia del Ministerio de Salud que se encarga de producir, analizar y difundir información estratégica y estadística en salud.
Horario de atención y teléfono
El horario de atención en esta nueva sede es de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 y el número telefónico es (021) 490076.
Por otra parte, a través del portal https://digies.mspbs.gov.py/, la ciudadanía también puede acceder a estadísticas oficiales, reportes de nacimientos y defunciones, indicadores sanitarios y también publicaciones técnicas.
